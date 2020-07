Andrea Denver si confessa sulla presunta crisi con la compagna Anna Wolf. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi, il racconto del modello…

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono stati molti i volti che si sono contraddistinti per carattere e gentilezza, e tra questi non possiamo non nominare anche il modello Andrea Denver. Il ragazzo nel corso delle puntate si è mostrato un concorrente molto equilibrato, educato con tutti, nonostante abbia sempre espresso la propria opinione con rispetto e quiete. Insomma un vero gentleman! Si perché il pubblico a casa lo ha amato proprio per questo suo carattere affabile, mai scontroso, aggressivo o sopra le righe. Il modello ha instaurato un’amicizia molto forte con alcuni concorrenti della casa, tra cui la bellissima Adriana Volpe, tanto da far mormorare anche un possibile flirt tra i due, nonostante il matrimonio di lei e la relazione oltreoceano di lui. Ma oltre a lei il ragazzo ha legato molto anche con Patrick, con Antonella, con Paola e Fabio Testi, che all’interno del reality è stato un po’ la figura paterna di tutti.

Andrea Denver in crisi con Anna Wolf? Le sue parole non lasciano dubbi

Adesso che si è lasciato quest’esperienza alle spalle Denver ha deciso di rispondere ad alcune domande de ‘Il Vicolo Delle News‘, proprio in merito alla sua esperienza al Grande Fratello Vip e soprattutto su quanto conviene la sua vita privata. Come ben sapete, il ragazzo ha una relazione stabile con una modella di origini Americana, Anna Wolf. I due sono molto riservati e sui loro account Instagram è difficile vedere loro foto insieme, motivo per cui sono ormai diverse settimane che il web urla alla crisi. Il ragazzo ha però voluto chiarire una volta e per tutte la sua posizione attuale: “Io sono una persona che è sempre stata molto riservata per quanto riguarda i rapporti amorosi, non ho mai sentito questo bisogno di esternare sui social più di tanto quello che riguarda la mia vita privata. Non essendoci stata ancora la possibilità di stare insieme, non abbiamo potuto postare storie. Io vivo sempre i rapporti amorosi con discrezione proprio perché mi piace separare la vita privata dalla vita professionale”

C’è da dire che i due stanno affrontando un periodo molto complicato, vista l’impossibilità di vedersi a causa del Coronavirus. Ovviamente ci auguriamo che presto la coppia possa ricongiungersi e recuperare il tempo perso! Per leggere l’intervista integrale vi consigliamo di cliccare qui!