Ghali dopo l’addio a Mariacarla Boscono arriva la nuova fidanzata: chi è, età, carriera e vita privata della ragazza che ha rubato il cuore del cantante

Ghali è certamente uno degli artisti più chiacchierati e apprezzati del panorama musicale moderno e c’è da dire che dopo la sua entrata decisamente sopra le righe a Sanremo il suo nome è stato molto chiacchierato. Ghali ha infatti fatto in modo che il suo nome fosse tra i più cliccati della competizione canora a causa della sua entrata con scivolone, ovviamente eseguita con l’aiuto di una controfigura. Dopo quell’episodio Ghali ha avuto una forte ascesa all’interno delle classifiche, grazie soprattutto ai pezzi che negli ultimi mesi ha sfornato che sono stati tra i più apprezzati, soprattutto dai giovanissimi. I suoi nuovi brani sono infatti diventati dei veri e propri tormentoni che attualmente risultano essere anche tra i pezzi più utilizzati tra le Stories di Instagram. C’è da dire che il cantante è stato al centro del gossip non solo per la sua bravura con la musica, ma anche per la sua relazione con Mariacarla Boscono.

Ghali, nuova fidanzata: chi è, età, carriera e vita privata

La vita privata di Ghali è sempre rimasta molto nascosta agli occhi dei più indiscreti, nonostante ormai siano anni che la sua fama lo precede. Ghali ha sempre tenuto ben lontano dai riflettori le sue relazioni e i suoi affari personali. Da un cantante ovviamente ci si potrebbe aspettare che la sua vita privata sia sempre spiattellata in prima pagina su tutte le riviste di gossip. Per il cantante invece non è certamente così… Il ragazzo ha infatti ha sempre tenuto ben lontano dal gossip e dai social le sue relazioni amorose, anche se la sua ultima relazione ha fatto parlare moltissimo… Stiamo parlando della modella Mariacarla Boscolo. I due avevano molti anni di differenza, la top model a settembre compirà 40 anni il rapper invece 27. Dopo la fine della loro relazione tutto ha taciuto fino almeno ad oggi, giorno in cui il magazine ‘Chi’ ha pubblicato le foto del ragazzo in compagnia di una bellissima ragazza.

I due si scambiano dolci effusioni sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi e tra un bacio e l’altro sembrano essere davvero molto affiatati. Per adesso non si conosce l’identità della ragazza, quindi non possiamo dirvi nulla in più, ma dalle foto pubblicate dalla rivista possiamo dirvi che è una ragazza davvero affascinante.