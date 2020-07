Come è diventata Lupe di Vite al Limite oggi: come sta la paziente del Dottor Nowzaradan.

Lupe Samano, 39 anni, è una paziente del dottor Nowzaradan, nonché protagonista della serie Vite al Limite. Se siete appassionati del reality show difficilmente ve la potrete dimenticare perché la sua storia è stata molto forte ed emotivamente coinvolgente. Come sta oggi Lupe? Questa è una delle domande che tutti si fanno e la risposta, fortunatamente, sembra essere molto positiva.

La storia dell’obesità di Lupe

Lupe Samano è arrivata a Vite al Limite con un peso di circa 250 chili che l’aveva costretta a letto, praticamente immobile, per 12 anni. Ad occuparsi di tutto ci pensava il marito, Gilbert, che è stato non solo amante, ma anche custode per tutta la sua vita. Il problema legato all’obesità di Lupe nasce da quando era piccola.

La donna era solo una bambina quando ha iniziato a trovare nel cibo la sua unica fonte di conforto dopo l’abbandono del padre. L’uomo aveva detto a lei e alla sorella di aspettarle che sarebbe uscito per qualche istante. Ma non tornò mai più. Da lì la dipendenza dal cibo che la portò a 20 anni persino a finire in coma diabetico.

Lupe Samano: 12 anni bloccata a letto

Per 12 anni Lupe è rimasta ferma a casa, immobile, dipendente completamente dal marito. Arrivata a 39 anni, dopo un lunghissimo periodo di vita infernale, Lupe decise che era arrivato il momento di chiedere aiuto a Vite al Limite e al programma di dimagrimento del Dottor Nowzaradan.

Lupe si è messa di impegno. Ha seguito la dieta, ha perso molto peso tanto che alla fine il medico le ha accordato il permesso di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Nel mentre però la storia con suo marito diventava sempre più tumultuosa e complicata, ma i due continuarono a stare insieme.

Lupe Vite al Limite oggi: come sta?

Oggi sembra che Lupe Samano di Vite al Limite stia molto meglio. Secondo il suo profilo Facebook pare che la donna abbia proseguito nella sua perdita di peso, ma allo stesso tempo abbia deciso di continuare su questa strada da sola. Infatti appare come single sui suoi profili social.

Sembra che abbia avuto una storia d’amore con un uomo nuovo, ma a inizio del 2019 è scomparso e Lupe si è trovata di nuovo single. Nel mentre si è anche sottoposta a svariate operazioni per la rimozione della pelle in eccesso e oggi sembra nettamente un’altra persona. Lupe ha ripreso la sua vita in mano insomma e sembra che nulla la possa sconfiggere.