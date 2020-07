Temptation Island, chi è il tentatore Alessandro Basciano che qualche mese fa è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne: carriera e curiosità

Mancano appena 24 ore all’inizio dell’attesissimo programma estivo Temptation Island, che come ogni anno si prospetta essere ricco di sorprese e di emozioni. C’è da dire che le riprese del programma sono iniziate da poco più di una settimana e stanno iniziando a circolare già i primi spoiler e le prime super anticipazioni. In base a quanto pubblicato dal sito ufficiale del programma di canale cinque le coppie all’interno dei villaggi stanno iniziando già ad incontrare le prime difficoltà e i primi intoppi. Si parla già delle prime crisi, dei primi video nei pinettu e delle prime richieste di falò. Ovviamente sono solamente anticipazioni o notizie trapelate, quindi non vi è la certezza assoluta, ma in base ai video pubblicati su instagram il pubblico inizia d aspettarsi già il peggio. C’è da dire che rispetto agli anni passati sono davvero poche le notizie che sono trapelate sulle coppie e sui tentatori e le tentatrici, ma tra i volti noti che sappiamo con certezza che rivedremo nel villaggio delle fidanzate, c’è Alessandro Basciano.

Temptation Island, chi è Alessandro Basciano: carriera e curiosità

Probabilmente ricorderete Alessandro Basciano per essere stato uno dei corteggiatori più amati e apprezzati dell’ultimo periodo di Uomini e Donne. Il ragazzo scese le scale degli studi Elios di Via Tiburtina per poter conoscere Giulia Quattrociocche. La bella romana purtroppo gli preferì il rivale Daniele Schiavone. Il ragazzo si distinse per gentilezza ed educazione e adesso si trova nel villaggio delle fidanzate per questa nuova avventura. Alessandro Basciano è nato nel giugno del 1989 a Genova ed ha quindi 30 anni. Il ragazzo è un noto imprenditore e risulta essere molto riservato, soprattutto sui social network. Il ragazzo ha un bellissimo figlio di 4 anni e con la madre del bambino conserva un buon rapporto.

Attualmente si trova nel villaggio delle single in veste di tentatore e non sappiamo ancora dirvi se una delle 6 fidanzate avrà modo di stringere amicizia con lui oppure no. Oltre all’amore per il figlio e per il proprio lavoro, Alessandro ha anche un’altra grande passione, che è quella per i tatuaggi! Il ragazzo ne possiede infatti tantissimi e su tutto il corpo.