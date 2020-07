Elisa De Panicis infiamma Instagram: lo scatto senza veli in bianco e nero non passa inosservato.

È stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E, anche se nella Casa non è rimasta per molte settimane, la sua bellezza ha lasciato il segno. Parliamo di Elisa De Panicis, una delle influencer più amate e seguite sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta un milione di followers! Coi quali la bellissima ex gieffina ama condividere foto e video delle sue giornate. Ed è praticamente impossibile che i suoi scatti passino inosservati…come è accaduto con quello, in bianco e nero, apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram proprio qualche giorno fa. Uno scatto in cui la De Panicis è completamente senza veli: pioggia di likes per il post. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i followers.

Elisa De Panicis senza veli in bianco e nero: lo scatto fa impazzire i fan di Instagram

Basta poco ad Elisa De Panicis per fare impazzire i suoi fan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è una vera e propria star sui social, dove è seguita da ben un milione di followers. Un traguardo importante per una influencer. Ed è proprio su Instagram che qualche giorno fa la bella Elisa ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Nella foto, in bianco e nero, l’ex gieffina è completamente senza vestiti. Una valanga di likes e commenti ha invaso il post, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisa ha lasciato davvero tutti senza fiato con lo scatto pubblicato di recente. E, se date uno sguardo al suo profilo, ne troverete molti altri che non vi lasceranno indifferenti. E voi, cosa aspettate a seguire l’ex gieffina su Instagram? Non ve ne pentirete!