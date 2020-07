Elisabetta Gregoraci in piscina: sguardo seducente e fisico da urlo, boom di likes per la showgirl.

L’estate è ormai giunta e, con le temperature alte, cosa c’è di meglio di un bel tuffo in mare o piscina. Nulla! Lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci, che, qualche ora fa, ha incantato i suoi followers con uno scatto che non è passato inosservato. La bellissima showgirl è stata immortalata proprio mentre entra in piscina: il bikini nero mette in risalto il suo fisico scultoreo. Il post è stato letteralmente invaso dai likes e commenti dei followers. Curiosi di vedere la foto? Ve la mostriamo subito!

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi fan. La conduttrice calabrese è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E delle più seguite anche sui social! Il suo profilo ufficiale di Instagram, infatti, conta ben 1 milione e 200 mila followers, con i quali Elisabetta ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti di lavoro, agli attimi di vita quotidiana: il ‘diario social’ della Gregoraci è ricco di contenuti super interessanti. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, Elisabetta ha pubblicato uno scatto che ha scatenato i fan. In questa calda domenica di Luglio, la showgirl si è rilassata in piscina. Ed è proprio lì che ha deciso di farsi scattare una foto che non poteva passare inosservata. Sguardo seducente e fisico da urlo, una pioggia di likes ha invaso la Gregoraci. Ecco lo scatto che ha incantato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta ha letteralmente lasciato senza parole i suoi numerosi followers di Instagram. E non solo gli uomini! Ciò che colpisce è che anche tantissime donne apprezzano la bellezza e la semplicità della Gregoraci, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!