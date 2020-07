Uomini e Donne, Ida Platano come non l’avete mai vista: lo scatto senza veli dell’ex dama del Trono Over.

Tra le protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, lei è in assoluto una delle più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera bresciana, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto Riccardo Guarnieri. Con lui, una storia d’amore intensa e tormentata, caratterizzata da un infinito tira e molla. E, proprio adesso che le cose tra i due sembravano procedere per il meglio, una nuova crisi sembra aver coinvolto la coppia. Non sappiamo ancora molto, ma pare che la Platano svelerà di più nel prossimo numero di Uomini e Donne Magazine. Nel frattempo, Ida continua ad essere presente sui social, dove si tiene in contatto con i numerosissimi fan che la seguono costantemente. Ed è proprio su Instagram che, poco fa, la dama ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? Si tratta di una foto senza veli, nella quale Ida usa le mani per coprirsi. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Ida Platano: lo scatto senza veli lascia i fan di Instagram senza parole

Di bellezze, nello studio di Uomini e Donne, ne sono passate a migliaia. Ma lei è una di quelle che è rimasta maggiormente nel cuore del pubblico. Parliamo di Ida Platano, una delle dame del Trono Over più amate della trasmissione. Trasmissione da cui, mesi fa, Ida è uscita con Riccardo, dopo un ritorno di fiamma che in tanti si auguravano. La coppia ha trascorso la quarantena insieme, collegandosi anche in una puntata di Uomini e Donne, direttamente da casa di Ida. Qualcosa poi, però, è andato storto e tra i due sembra esserci nuovamente aria di crisi. Nel prossimo numero di Uomini e Donne Magazine dovremmo saperne di più. Intanto, Ida continua ad aggiornare il suo seguitissimo profilo di Instagram, dove proprio poco fa ha pubblicato uno scatto che non poteva non scatenare i fan. Una foto in cui la bella dama si mostra senza veli, lasciando tutti senza fiato:

“La vera bellezza è l’emozione che percepisci quando gli occhi sono chiusi”, scrive la Platano delle didascalia al post. Ma l’attenzione dei followers si è spostata su ben altro! Bellissima e mai volgare, una pioggia di likes ha invaso il post della Platano, che si conferma una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Che ora non fa altro che chiedersi: sarà davvero finita con Riccardo? Non ci resta che attendere le prossime news! Restate collegati!