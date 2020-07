Vite al Limite, Dominic oggi come sta? La storia del primo protagonista della serie espulso e senza una casa.

Dominic Hernandez di Vite al Limite è, senza dubbio, uno dei personaggi più particolari e difficili di tutto il programma. Sappiamo che è stato espulso al sesto mese dal programma del Dottor Nowzaradan e, secondo Wikipedia, oggi è il primo e unico paziente ad essere diventato un senzatetto. Insomma, la storia di Dominic a Vite al Limite non è per niente semplice. Anzi.

Dominic si rivolge a Vite al Limite

Vite al Limite aiuta i pazienti obesi a perdere peso. Il Dottor Nowzaradan prende persone come Dominic Hernandez, gli sottopone una dieta e poi cerca di motivarli a rimanere in carreggiata. Solo così potranno ottenere un intervento di chirurgia bariatrica. Dominic Hernandez è protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite precisamente nell’episodio 13 e da subito vediamo che la situazione è complicata.

La storia dei fratelli Hernandez

Sforati i 300 chili, Dominic vie in un furgone con suo fratello, dal quale dipendeva completamente. Mangiava essenzialmente cibo spazzatura in quanto molto economico, ma allo stesso tempo molto dannoso per il nostro corpo. Il dolore per un passato difficile si riversa nel cibo. Dominic ha iniziato a mangiare in modo compulsivo quando il padre se ne andò. Aveva solo nove anni e dopo poco venne persino abusato sessualmente dal tutore che si occupava di lui e di suo fratello mentre la mamma lavorava.

La morte della madre e la perdita della casa

La situazione peggiora sempre di più quando i due fratelli Hernandez rimangono soli. Perdono la madre e di conseguenza anche la casa. A quel punto Dominic decise di rimettersi in carreggiata e chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan.

Dominic chiede aiuto al Dottor Nowzaradan

Inizia così il percorso dentro a Vite al Limite per Dominic Hernandez che, inizialmente, dimostra subito delle difficoltà nel seguire la dieta. Il Dottor Now cerca di far capire ai fratelli che devono trovarsi un posto dove vivere per iniziare a mangiare anche meglio. Dominic va anche da una terapeuta, per capire le origini del suo dolore, affrontarlo e non rifugiarsi più nel cibo. Purtroppo però va tutto al contrario e Dominic, demotivato, prende 4 chili invece di perderli.

La puntata di Vite al Limite di Dominic hernandez

A quel punto il Dottor Nowzaradan decide di espellerlo dal programma. Niente da fare per lui.

Come sta oggi Dominic Hernandez?

Ma come sta oggi Dominic Hernandez di Vite al Limite? Secondo Wikipedia è un senzatetto, nel senso che vive ancora nel furgone. Alla fine della puntata avevamo visto che il fratello era riuscito a trovare una casetta economica e modesta, ma sembra che le cose si siano un po’ arenate. Dominic Hernandez ha avviato una raccolta fondi per aiutarlo a rimettersi in piedi e a noi non resta che sperare che le cose vadano per il meglio.