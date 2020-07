Madonna, il selfie in bagno senza vestiti scatena Instagram; ecco come si è mostrata sul suo profilo.

“Tutti hanno una stampella”, è la didascalia, super ironica, che Madonna ha accompagnato al suo ultimo post di Instagram. Un post che difficilmente poteva passare inosservato. Si, perché si tratta di un selfie allo specchio, in cui la star si mostra senza vestiti. Ma con due accessori: la “crutch” (stampella) e un cappello. Un selfie che la cantante ha scattato nel bagno della sua casa portoghese, dove ha trascorso la quarantena nei mesi di lockdown. Curiosi di vedere lo scatto che ha scatenato i followers di Instagram? Ve lo mostriamo subito!

Madonna, il selfie in bagno senza vestiti scatena Instagram: boom di likes e commenti

Basta poco a Madonna per attirare l’attenzione dei suoi fan. L’artista internazionale è una star anche sui social: il suo profilo di Instagram conta ben 15,2 milioni di followers. Ed è proprio lì che qualche ora fa la cantante ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Un selfie che Madonna ha scattato nello specchio del bagno. Ma c’è un particolare dettaglio che ha colpito tutti: la star non indossa vestiti, e si mostra in una versione ‘nature’ che ha letteralmente scatenato i fan. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post di Madonna in pochissimo tempo. Curiosi di vedere la foto? Eccola per voi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Un selfie che difficilmente poteva sfuggire agli occhi attenti dei fan di Instagram, quello pubblicato dalla popstar sul suo profilo. A sorreggerla una stampella, per via dei forti dolori alle ginocchia che la accompagnano da mesi. E nella didascalia una frase che potrebbe nascondere un significato più profondo: la ‘stampella’ potrebbe essere anche qualcuno a cui fare affidamento nei momenti di difficoltà. E voi, cosa aspettate a seguire la star su Instagram? Non ve ne pentirete!