Costanza Caracciolo sbotta sui social contro gli haters che la attaccano: “Non sono solo la moglie di Bobo Vieri”, parole dure dall’ex velina

Come ben sappiamo tutti Costanza Caracciolo deve la propria fama al programma di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’, che alcuni anni fa l’ha resa celebre come velina al fianco di Federica Nargi. Da allora è trascorso molto tempo, eppure Costanza Caracciolo ha continuato a farsi strada nel mondo dello spettacolo e della televisione. Infatti ha condotto diversi programmi e nel corso degli anni è diventata molto seguita anche sui social network, dove il principale ruolo che ricopre è quello di influencer. Oltre a questo la ragazza si è spesso occupata anche di campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, prestando infatti il proprio volto a diversi Brand di moda e gioielli. Costanza deve il suo successo unicamente al proprio talento anche se non tutti la pensano così. Sebbene la donna abbia moltissimi fan che ormai da anni la seguono sui social network, sono tantissimi anche gli odiatori e i leoni da tastiera che prontamente la sminuiscono o la attaccano a qualsiasi suo passo.

Costanza Caracciolo l’abbiamo sempre vista come una donna forte, intraprendente e che nella vita si è sempre data da fare. Dopo la sua esperienza televisive al fianco di Federica Nargi come Veline di ‘Striscia la Notizia’, ha iniziato a bazzicare anche altri ambienti televisivi, facendo piccole, medie e grandi comparse sul teleschermo e adesso si occupa principalmente di fare l’influencer e la mamma. Vi ricordiamo infatti che la donna ha avuto due splendide bambine dal marito Bobo Vieri. Ed è proprio di lui che vogliamo parlarvi oggi. La ragazza è stata infatti accusata di dover dire grazie al marito per il suo successo, ma lei non l’ha proprio mandata giù e ha deciso di rispondere per le rime a chiunque insinui ciò.

La donna attraverso una instagram stories sul suo account ufficiale ha spiegato che la sua carriera è stata avviata molto tempo prima di conoscere Vieri, con cui condivide il tetto coniugale da 3 anni a questa parte. I due si sono sposati in gran segreto e hanno allargato la famiglia dando alla luce due splendide bambine. La donna ha sottolineato che il marito è certamente più famoso di lei, ma non è a lui che deve il proprio successo. Una vera e propria dimostrazione di carattere!