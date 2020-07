Piergiorgio Odifreddi sarà ospite della puntata di questa sera di Ciao Darwin, ma chi è? Scopriamo insieme la sua biografia, istruzione e moglie.

Un nuovo caldo weekend è arrivato. E, come al solito, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Darwin 7. Dalle ore 21:30 circa, su Canale 5, Paolo Bonolis ci farà compagnia con un altro appuntamento davvero imperdibile. A scontrarsi in questa puntata saranno due precise categorie. Facciamo riferimento alle squadre ‘Reale’ e ‘Virtuale’, capitanate rispettivamente da Piergiorgio Odifreddi e Francesco Facchinetti. Ecco, appurato che quest’ultimo non ha affatto bisogno di presentazioni, cosa sappiamo esattamente del buon Odifreddi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un uomo da una cultura davvero immensa. Pensate, nei suoi numerosi saggi, Piergiorgio non soltanto parla di matematica, materia in cui si è specializzato e laureato, ma di religione, politica, filosofia e molto altro ancora. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chi è Piergiorgio Odrifreddi? Cosa occorre sapere su di lui

Nato a Cuneo il 13 Luglio del 1950, Piergiorgio Odrifreddi decanta di una formazione scolastica davvero eccelsa. Dopo aver frequentato i primi quattro anni delle elementari dalle Suore Giuseppine, frequenterà l’ultimo anno di elementari e i tre anni delle medie presso il Seminario Vescovile di Cuneo. Differente, invece, il suo percorso liceale e universitario. Dopo aver frequentato l’Istituto di Geometri (suo padre e i suoi zii svolgevano questa professione) a Cuneo, Piergiorgio si è laureato in matematica nel 1973 all’Università di Torino. Ed, in seguito, ha ottenuto la specializzazione nelle stessa materia negli Stati Uniti e, negli anni che vanno dal 1982 al 1983, in Unione Sovietica. Terminati i suoi studi, da come si può chiaramente comprendere, il buon Odifreddi ha iniziato la sua carriera da professore. Dopo, infatti, un breve periodo come assistente, dal 1983 al 2007 ha insegnato logica presso l’Università di Torino. Ma non è affatto finita qui. Contemporaneamente alla carriera accademica, Piergiorgio ha intrapresa anche la carriera divulgativa. Impossibile, infatti, non citare la sua collaborazione con diverse riviste e giornali. Come dicevamo precedentemente, i saggi scritti abbracciano diversi campi. A partire, quindi, dalla religione e dalla filosofia. Fino a traduzioni di opere classiche e saggi scientifici. Ma, cosa da non prendere affatto sottogamba, sono tutti saggi che gli hanno portato numerosi riconoscimenti.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, Piergiorgio Odrifreddi è piuttosto riservato. Sul suo canale Instagram, ufficiale, non c’è alcun scatto o tanto altro ancora che ci possa lasciare qualche piccolo indizio sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il matematico abbia ben due matrimoni alle spalle. E che non abbia figli.

Per ulteriori news su tutti i vip del momento –> clicca qui