Coronavirus, allarme OMS. L’organizzazione mondiale della Sanità registra un nuovo record di contagi nel mondo da giovedì 9 luglio ad oggi, 12 luglio. 12.552.765 sono i casi confermati di COVID-19 inclusi 561.617 decessi.

Nuovo allarme dell’OMS: negli ultimi giorni è stato registrato un nuovo record di contagi, ecco i datiL’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva in Italia e nel resto del mondo: fin quando non si troverà un vaccino non bisogna abbassare la guardia. Se la situazione sembrava potesse andare in un senso positivo, oggi arrivano notizie poco confortanti. I dati di oggi, 12 luglio, fanno sapere che i contagi tornano a salire in Italia: poco fa la Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Su 38.259 tamponi sono stati individuati 234 nuovi positivi al Covid-19: tra i nuovi contagi se ne registrano 77 in Lombardia, 71 in Emilia Romagna e 28 in Calabria. Stando a quanto si apprende dal sito dell’OMS nelle ultime ore del 10 luglio è stato segnalato un nuovo record di contagi dall’inizio della pandemia nel mondo.

Coronavirus, l’allarme dell’OMS: “Nuovo record di contagi nel mondo”

Dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) non arrivano buone notizie riguardo l’emergenza Coronavirus nel mondo. I casi giornalieri di Covid-19 a livello mondiale hanno superato la soglia dei 220 mila per tre giorni consecutivi, a partire da giovedì 9 luglio. La media registra quasi 218 mila contagi al giorno nel mondo fino ad oggi 12 luglio. La media dei decessi, secondo i dati OMS, è superiore ai 5 mila al giorno.

“A livello mondiale , a partire dalle 16:49 CEST, il 12 luglio 2020 , ci sono 12.552.765 casi confermati di COVID-19, inclusi 561.617 decessi, segnalati all’OMS” si legge oggi sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gli Stati Uniti risulta il paese più colpito. Sono risultati nuovi 66.528 contagiati: il numero dei casi in America continua a crescere e per la prima volta dallo scoppio della pandemia, il presidente Donald Trump si è mostrato in pubblico con la mascherina al volto durante la visita all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda, nel Maryland. Le immagini sono state trasmesse dalle tv americane.

Coronavirus Italia

Aumentano i contagi anche in Italia ma l’allarme lanciato da Francesco Vaia riguarda i giovani: il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma ha spiegato in un’intervista al Messaggero che nell’ultimo mese molti giovani under 18 hanno contratto il virus. “Sì, l’ abbassamento dell’ età media dei nuovi positivi è evidente. Questo da una parte ci preserva da un incremento dei casi gravi, dall’ altra deve invitare tutti ad atteggiamenti prudenti” sono le parole di Vaia al Messaggero. Perchè? La movida e gli assembramenti sono la causa dell’aumento dei casi di Covid-19 tra i giovani. Gli under 18 infettati, tra giugno e luglio, sono quintuplicati, si legge sul quotidiano.