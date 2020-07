Doc – Nelle tue mani, l’attrice saluta la serie tv: “È stato un viaggio intenso”

View this post on Instagram

Ciao Agnese 💙 Grazie @docnelletuemani @luxvide @rai1official #agnesetiberi #tv #series #drama #medical #actress ______________________________________ Oggi per me, e per la mia Agnese, si è concluso il set della 2a parte di #docnelletuemani Tra provini, prove, training, preparazione, set, interruzione, ripresa… questo progetto è durato circa un anno. Non è poco. È stato un viaggio intenso, pieno, carico, inaspettato – una sfida, una sorpresa. Il suo periodo di gestazione ha incluso anche un momento storico unico, doloroso e complesso, come quello della pandemia. Siamo tornati sul set dopo 4 mesi con occhi, cuori e pelle diversi, mutati, vividi. E anche questo fa parte di ciò che ci portiamo dentro con questo progetto. Ringrazio i miei compagni di viaggio, dietro e davanti la macchina da presa, che mi hanno accompagnato in questa avventura. (youknowwhoyouare) Saluto la mia Agnese, consapevole di cosa abbiamo condiviso… e consapevole di aver attraversato una delle esperienze più significative del mio percorso. E chissà… forse non finisce qui😶 Ci vediamo in Autunno 💪💙 📸 @matildegioli 😘 Ed ora.. come what may 🎈