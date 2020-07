Elettra Lamborghini, spiacevole inconveniente: cos’è successo alla cantante

Spiacevole inconveniente per Elettra Lamborghini, la cantante tra le stories ammette: “Non ci riesco più”: ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini è una delle star più amate e soprattutto più seguite sui social. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo della Lamborghini non si ferma soltanto all’Italia e alla Spagna. Su Instagram, la rampolla della ricca famiglia Lamborghini conta oltre cinque milioni di seguaci. Il successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem ed è proseguito con i programmi televisivi girati negli altri paesi, fino al suo primo album Tweerking Queen. Quest’anno, la Lamborghini ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Il brano è stato uno dei più ascoltati dell’edizione sanremese.

Elettra Lamborghini, spiacevole inconveniente per la cantante

Nonostante il mondo della musica sia completamente fermo a causa della pandemia che in inverno si è abbattuta sul mondo, la Lamborghini è tornata a fare le prove per il suo spettacolo. I tour di Elettra sono sempre spettacolari: la cantante ci tiene molto a curare le perfomance e alla voce aggiunge anche coreografie spettacolari. Sei mesi di stop, però, si fanno sentire. Ieri la cantante è tornata in sala prove ed ha dichiarato tra le stories di Instagram: “Ho la schiena bloccata. Non riesco più a twerkare“. La Lamborghini – fortunatamente – l’ha presa con sarcasmo e si è divertita insieme alle sue ballerine.

La rampolla della ricca famiglia italiana, inoltre, ha dimenticato quasi tutte le coreografie, addirittura anche quella di Musica (e il resto scompare), brano presentato a febbraio durante il Festival di Sanremo. La Lamborghini dunque avrà bisogno di provare molto prima di tornare sul palco ed essere al top. Ma per fortuna ci sarà tempo.