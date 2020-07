Belen Rodriguez già si ‘separa’ da Antinolfi: l’indizio social appena arrivato

Belen lascia Gianmaria? La showgirl argentina pubblica una storia che la vede in viaggio lontano da Capri e dal suo amore?

Belen Rodriguez viaggia lontano dal suo nuovo amore Gianmaria Antinolfi. Fra i due c’è aria di crisi? Qualcosa non va? Niente di tutto ciò. La bella showgirl argentina sta tornando a lavoro, precisamente sul set di Tu Si Que Vales, come spiega nella sua storia su Instagram.

Belen torna sul set di Tu Si Que Vales

Dopo diversi giorni di vacanza, in cui Belen è stata al centro delle cronache per via del suo nuovo amore, Gianmaria Antinolfi, è tempo di tornare a lavoro. Così la Rodriguez ha postato una storia su Instagram con un paesaggio milanese ben diverso da quelle location da sogno di Capri. Sulla foto la scritta: “Goooo tu Tu Si Que Vales”. Una spiegazione chiara e semplice del motivo per cui Belen Rodriguez sembra separarsi già da Antinolfi: il lavoro. Nulla esclude però che il suo nuovo amore la segua presto. Impegni di lavoro permettendo. Già perché Gianmaria è un imprenditore nel campo della moda e in questi mesi il lavoro per le collezioni autunno-inverno, ferve.

Gianmaria Antinolfi seguirà Belen?

Per ora Belen sembra viaggiare da sola verso il lavoro quindi, ma nulla esclude un ricongiungimento dei due a breve. Del resto, come sappiamo grazie a Chi, Gianmaria sembra che sia un king del corteggiamento sfrenato. Dopo poco che si erano conosciuti infatti l’imprenditore avrebbe letteralmente seguito Belen Rodriguez facendole una corte sfrenata per ottenere il suo sì al loro amore.

Così nulla vieta di sperare che i due si ricongiungano presto e che si possa quindi continuare a scoprire succulente novità sul loro amore e sulla loro giovanissima relazione.

Stefano De Martino intanto cosa sta facendo?

E intanto Stefano De Martino, accusato di tradimento nei confronti di Belen con la bellissima Alessia Marcuzzi ha smentito tutto. La stessa conduttrice ha messo a tacere tutte le voci sul loro rapporto con una serie di foto e un video con il marito e i figli che lasciano poco spazio all’immaginazione. Insomma, era tutta una montatura. Pare che fra De Martino e la Marcuzzi non ci sia mai stato niente

Il gossip allora si concentra su Belen e sul suo nuovo amore Gianmaria Antinolfi. Sarà una storia destinata a durare o solo un flirt estivo? Sarà solo il tempo che potrà dircelo. Vedremo intanto se Gianmaria la seguirà durante il lavoro o se in realtà sta già andando con lei.