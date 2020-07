Uomini e Donne, un ex tronista spagnolo è stato ucciso a coltellate: sono scattati quattro arresti, ma due ragazzi sono minorenni.

Una notizia davvero sconvolgente: un ex tronista di Uomini e Donne spagnolo è stato crudelmente ucciso. Il ragazzo, di 31 anni circa, si chiamava Daniel Menjibar. E, stando a quanto riportato da Fanpage, sembrerebbe che l’uomo sia stato pugnalato durante la notte di sabato scorso in seguito ad un litigio con alcuni ragazzi. Non si sa ancora cosa sia accaduto nel minimo dettaglio, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, la lite con i suoi aggressori sia avvenuta verso le prime ore del mattino di sabato mattina nei pressi del parcheggio di un centro commerciale poco lontano da Valencia. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Che, purtroppo, non sono stati sufficienti per salvare la vita all’ex tronista. Ecco tutti i dettagli.

Ex tronista spagnolo ucciso a coltellate: due aggressori erano minorenni

Daniel Menjibar, ex tronista di Uomini e Donne spagnolo, è stato ucciso a coltellate pochissimi giorni fa. Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe stato il protagonista di una furibonda lite con un gruppo di ragazzi. Che gli avrebbero provocato diverse ferite con un’arma da taglio. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio. Anche se, a quanto pare, sembrerebbe che alcuni testimoni abbiano confermato che questo gruppo di ragazzi, di cui due minorenni, abbiano accusato il giovane Daniel di aver infastidito alcuni clienti presenti all’interno di una discoteca. E che da lì, poi, sarebbe partita la rissa poco più in là. Non si sa chi abbia sferzato il primo colpo, gli investigatori stanno indagando proprio su questo. Fatto sta che i colpi con l’arma da taglio sono stati più che fatali per il giovane Menjibar. Seppure, infatti, l’arrivo dei soccorsi sia stato immediato, non è affatto bastato per salvargli la vita.

Il tragico incidente si sarebbe consumato nei pressi del parcheggio di un noto centro commerciali poco distanza da Valencia. La lite, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuta sabato notte. Anzi, per essere più precisi, alle prime ore del mattino. E, come dicevamo, sarebbe stata fatale per il giovane Daniel. Gli aggressori sono stati individuati in un gruppo di quattro ragazzi, di cui due sono minorenni.