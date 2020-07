Ilary Blasi fa la spesa, ma il costume costa circa 400 euro

La foto di Ilary Blasi mentre fa la spesa è uno scatto bellissimo, ma i più attenti hanno notato un dettaglio: il costume è griffato e costa circa 400 euro.

Chi di noi non va a fare la spesa? Si tratta di un’attività comune, che coinvolge ogni single o famiglia che sia. Già, ma se la maggior parte di noi va al supermercato in tuta, oppure i più pigri con il pigiama nascosto sotto la giacca in inverno, c’è chi non rinuncia al look in nessun momento e per nessun motivo. Come Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti si è infatti immortalata nell’atto più comune del mondo, scegliere un prodotto dagli scaffali e i fan avevano apprezzato molto questo momento di normalità estrema. Ma dopo poco, un dettaglio non è sfuggito ai più attenti. Che costume indossa Ilary?

Il costume griffato di Ilary Blasi

Come riporta Fanpage, quello che indossa Ilary Blasi sotto gli shorts non è un costume qualunque. Se subito siamo rimasti ammaliati dal suo fisico mozzafiato e dalla naturalezza con cui faceva la spesa, dopo i più attenti hanno notato che la moglie del calciatore indossa un costume griffato Fendi. Un pezzo glamour che sul sito della maison di moda pare costare circa 390 euro. Non una cifra leggera insomma.

Ma del resto Ilary Blasi ha sempre apprezzato i capi di alta moda e già in altri scatti l’avevamo vista con indosso accessori e abiti di grandi marche con prezzi da capogiro. Niente di male insomma, la conduttrice se lo può assolutamente permettere e se li sfoggia così, con questa naturalezza, non possiamo che farle i complimenti.

Non è da tutti avere stile e classe anche al supermercato mentre si sceglie del tonno in scatola o della passata di pomodoro!

Il commento di Francesco Totti

E accanto alla foto appare il commento del marito, Francesco Totti. L’ex calciatore con la sua ironia smorza subito la tensione sensuale che si crea attorno allo scatto e scrive: “Ricordati la Nutella”.

Una riprova di come questa coppia sia super affermata, super intima e soprattutto, lo ribadiamo, normale! Ce lo vedete Il Pupone la sera davanti alla televisione che mangia cucchiaiate di Nutella?