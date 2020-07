Amici, storica professoressa lascia la scuola più famosa d’Italia? Le sue parole sul suo canale ufficiale instagram sembrano non lasciare spazio a dubbi

Amici è sicuramente una delle scuole più ambite d’Italia da cui nel corso degli anni sono uscite sicuramente moltissime personalità importanti del mondo della musica e della danza. Ed è per questo che i casting sono sempre affollatissimi di giovani aspiranti talenti, che a volte provano e riprovano più e più volte prima di riuscire a sfondare nella scuola. Nel corso degli anni sono stati davvero tantissimi i volti che sono stati lanciati dal talent show di Maria De Filippi, e molti di questi ora sono star di fama internazionale, attori, ballerini famosi nel mondo, conduttori. Ma molto del loro talento lo devono anche ai professori che con amore, dedizione e impegno hanno cercato di impartire quante più lezioni possibili proprio a questi giovani talenti. Molti di questi professori sono famosi nel mondo e con la loro esperienza, riescono sempre a impartire lezioni importanti a questi giovani protagonisti del talent.

Amici, storica professoressa lascia la scuola? Le sue parole non lasciano dubbi

Adesso che i casting sono aperti per accogliere la nuova classe di talenti che prossimamente vedremo nuovamente sfidarsi in attesa di formare le squadre per il serale, ovviamente sale anche la curiosità di capire se ci saranno ulteriori novità. La schiera di insegnanti negli ultimi anni ha infatti subito una notevole variazione, al banco dei professori in grado di decidere le sorti degli allievi non ci sono infatti più i rappresentanti di tutte le categorie, ma solamente tre professori per categoria, cioè ballo e canto. Tra i professori che nelle ultime edizioni è stato posto più ai margini, c’è sicuramente la professoressa di latino americano Natalia Titova. Nelle ultime due edizioni infatti il suo ruolo è apparso più marginale rispetto agli altri anni, nonostante questo però nell’ultima edizione ha dato prova ancora una volta di potare avanti dei veri e propri talenti nella categoria di ballo.

Nonostante ci siano state non poche polemiche intorno alla figura di Valentin Alexandru, la Titova ha dimostrato ancora una volta la sua grandissima professionalità, di cui purtroppo prossimamente non potremmo più usufruire. Pare proprio che la maestra sia pronta ad accogliere nuovi progetti, che calano una pericolosa ombra sul suo futuro ad amici. E proprio in merito a questi nuovi progetti la donna ha deciso di spiegare i dettagli sul suo account ufficiale instagram.