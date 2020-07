Elga Enardu, lo scatto al mare di spalle manda in tilt i followers: fisico scultoreo e lato b da urlo per la sorella di Serena.

Si chiama Elga, ma molti la conosceranno con l’epiteto di ‘Sister’! Parliamo della splendida sorella gemella di Serena Enardu. Un rapporto speciale, quello che unisce le due meravigliose sarde, sempre pronte ad aiutarsi e sostenersi, in ogni occasione. Più volte, infatti, Elga è intervenuta in difesa della sorella, dopo gli attacchi mediatici ricevuti in seguito alla partecipazione a Temptation Island e Grande Fratello Vip. E, come Serena, anche Elga è molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 400 mila followers, coi quali ama condividere foto e video. Dagli scatti in compagnia dell’adorato marito Diego Daddi, ai momenti con Serena. E non mancano immagini che lasciano i fan senza fiato. Proprio come quella apparso qualche ora fa, in cui Elga mostra il suo fisico scultoreo e, in particolare, il suo lato b. La Enardu sottolinea la sua felicità per i risultati ottenuti negli anni, prendendosi sempre cura di se stessa e del suo corpo. Diamo un’occhiata allo scatto che ha incantato Instagram.

Elga Enardu, fisico scultoreo e lato b da urlo nell’ultimo scatto pubblicato sui social

“Dopo tanti anni di sacrifici sono felice di mostrarvi la mia fisicità, un involucro tenuto bene, curato, allenato e sano, scrigno prezioso di ciò che sono”. È quanto ha scritto Elga Enardu nella didascalia al suo ultimo post pubblicato su Instagram. La bellissima sorella di Serena Enardu ha condiviso uno scatto in cui indossa un costume rosso a due pezzi, ma c’è un piccolo dettaglio. Elga è di spalle e, inevitabilmente, gli occhi cadono sul suo perfetto lato b. Un fisico scultoreo, quello della sarda, che ha deciso di mostrare con orgoglio il risultato di anni di sacrifici. Un risultato assolutamente eccezionale. Giudicate con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elga ha lasciato tutti senza parole con il suo ultimo scatto. “Una quarantenne così…E le ventenni mute!”, scrive qualcuno tra i commenti al post. La Enardu, in effetti, non ha proprio nulla da invidiare a nessuno. Una pioggia di complimenti ha invaso lo scatto di Elga, che si conferma una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre.

