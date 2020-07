Chiara Ferragni sbarca su Rai 1: le novità del palinsesto RAI

Le novità del palinsesto RAI e l’arrivo di Chiara Ferragni su Rai 2: ecco che cosa vedremo nella stagione 2020-2021

L’estate è un periodo molto interessante per Mediaset e Rai che, proprio in questi giorni, si stanno prodigando nel presentare i nuovi palinsesti. Dopo aver scoperto le novità di Italia 1, scopriamo anche che la Rai per questa stagione 2020-2021 ha le idee chiare, con tante novità e anche una grande soddisfazione: Chiara Ferragni nel team. O meglio, la moglie di Fedez sarà parte del palinsesto di Mamma Rai con il suo documentario Unposted, finalmente in onda in chiaro affinché tutti possano vederlo. Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità più interessanti del palinsesto Rai che sono state svelate in anteprima da Novella 2000 e Davide Maggio.

Le anticipazioni sui palinsesti della RAI: Antonella Clerici e Milly Carlucci

Giovedì 16 luglio saranno presentati ufficialmente, ma come rivelato da Davide Maggio sappiamo già qualche gustosa anticipazione. Torna ad esempio Antonella Clerici nella sua fascia oraria delle 12 su Rai 1 con un programma nuovo intitolato È Sempre Mezzogiorno. Oltre a questo programma la Clerici si occuperà di condurre The Voice Senior una versione nuova con artisti over 60 a sfidarsi.

Sempre su Rai 1 poi dovrebbe tornare Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e un cast da sogno. Arriva poi Ogni Mondo è Paese, una nuova trasmissione con Serena Bortone che prende il posto di Vieni da Me. La Vita in Diretta torna poi come sempre con Alberto Matano, assieme ad un altro classico Lo Zecchino D’Oro, condotto, forse, da Lorella Cuccarini. Uno Mattina vede poi una coppia nuova al timone con Monica Giandotti e Marco Frittella.

Chiara Ferragni e Fabio Fazio nei palinsesti Rai

Su Rai 2 invece arriverà Chiara Ferragni con il suo straordinario Unposted, il docu-film che racconta la storia e la vita dell’imprenditrice digitale. Torna poi, a quanto sappiamo dalle indiscrezioni, anche Boss in Incognito con Max Giusti mentre l’icona Renzo Arbore dovrebbe tornare in Rai con una serata speciale interamente dedicata al centenario dalla nascita di Renato Carosone.

Su Rai 3 invece arriva la conferma di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Massimo Ranieri con una trasmissione musicale e, tenetevi forte, spazio anche alla straordinaria Franca Leosini.