Un Posto al Sole, fiocco rosa per l’amatissima coppia conosciutisi sul set della fiction napoletana: è nata la piccola Viola Belle.

Un Posto al Sole, lo sappiamo, è una soap opera che, da diversi anni, fa compagnia il pubblico italiano. In onda dal Lunedì al Venerdì intorno le 20:40 circa, i suoi protagonisti continuano ad appassionare e ad incantare i loro telespettatori con le loro avvincenti vicende. È il caso, ad esempio, di questa coppia. Che, conosciutasi sul set della fiction napoletana, si è innamorata, si è sposata ed è diventata, infine, genitore di due splendide bambine. Ebbene si. Dopo la nascita della loro primogenita Sole Caterina che, adesso, ha quattro anni, la coppia ha annunciato l’arrivo di un secondo fiocco rosa all’interno della loro casa. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole, fiocco rosa per l’amata coppia: è nata la loro seconda figlia

Si sono conosciuti sul set di Un Posto al Sole, si sono innamorati e, nel 2017, si sono sposati. Di chi parliamo? Semplice: di Filippo Sartori ed Arianna. O, per meglio dire, di Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinetti. Come dicevamo precedentemente, i due si sono conosciuti durante le registrazioni dell’amata fiction napoletana. Ed, immediatamente, si sono innamorati. Tanto che, dopo la nascita della loro primogenita Sole Caterina, si sono sposati in Toscana, luogo d’origine della giovanissima attrice. Me le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, proprio pochissime ore fa, l’attore ha annunciato l’arrivo di un secondo fiocco rosa nella loro casa.

È nata la piccola Viola Belle in casa Tommaso – Piccinetti. E, com’è giusto che sia, i due diretti interessati non hanno saputo affatto trattenersi dal dare questa splendida notizia a tutti i suoi sostenitori. ‘Ha già quattro giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi’, ha scritto il giovane Michelangelo sul suo canale social ufficiale. La gioia della coppia, da come si può chiaramente comprendere, è davvero immensa. È proprio per questo motivo che il Filippo Sartori della seria napoletana ha concluso: ‘Inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei’. Tantissimi auguri alla coppia e benvenuta al mondo piccola Viola!