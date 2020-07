In una sua recente intervista, Ana Laura Ribas ha raccontato del suo dramma personale legato al Coronavirus: cos’è successo.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Ana Laura Ribas. Protagonista indiscussa di numerosi programmi televisivi, l’ex valletta di Mike Buongiorno continua a detenere un successo davvero assoluto. Ancora adesso, ovviamente. Nonostante, per scelta sua, la showgirl brasiliana abbia deciso di non essere più una presenza fissa sul piccolo schermo. A svelare ogni cosa su questa sua decisione è stata la diretta interessata. Che, in una sua recentissima intervista per Il Fatto Quotidiano, ha spiegato per filo e per segno il perché della sua assenza in tv. Ma non solo. È proprio in quest’occasione che, probabilmente per la prima volta in assoluto, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato del suo dramma personale e familiare legato all’emergenza Coronavirus che, in questi ultimi mesi, sta attanagliando il nostro Paese, ma anche tutto il mondo. Ecco cosa ha svelato.

Ana Laura Ribas, il dramma legato al Coronavirus: le sue parole

In un’intervista per Il Fatto Quotidiano, Ana Laura Ribas si è completamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, quindi, ha parlato della sua eccelsa carriera televisiva e il motivo che l’ha spinta a dire addio per sempre al piccolo schermo, ma anche ad un vero e proprio dramma personale. In questi ultimi mesi, lo sappiamo, il nostro Paese, ma anche tutto il mondo, è stato completamente traumatizzato dal Coronavirus. E se in Italia i numeri dei decessi e dei contagiati, adesso, sembrerebbero essere abbastanza confortanti, in altre parti del mondo ed, in particolare, in Brasile non lo sono affatto. È proprio per questo motivo che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato, per la prima volta in assoluto, un episodio davvero incredibile.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Ana Laura Ribas a Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe che l’emergenza Coronavirus abbia toccato molto da vicino la sua famiglia. Suo fratello, un medico brasiliano, appena appresa la notizia dello scoppio della pandemia anche in America Latina, si è fiondato in ospedale per curare i malati. Purtroppo, l’esito non è stato affatto confortante. ‘Dopo due settimane era contagiato’, ha rivelato la Ribas. Adesso, fortunatamente, è guarito. Tuttavia, lo spavento è stato davvero immenso. ‘È stato tra la vita e la morte per un mese e mezzo. Abbiamo pensato di perderlo’, ha concluso la showgirl.