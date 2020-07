Luis Sal: la foto da bambino su Instagram è incredibile

Luis Sal: la foto da bambino sui social lascia i fan senza parole. La somiglianza è palese.

Siamo abituati a vedere Luis Sal come un youtuber e un influencer molto attivo sui social, bravissimo nel realizzare contenuti video e molto amico di Fedez. Attivissimo su canali come Instagram o YouTube. Luis ha da poco pubblicato una foto di quando era bambino precisamente del 1997 e i fan sono rimasti a bocca aperta. Quello non è il suo anno di nascita? Tenetevi pronti, perché Luis è infatti abituato a condividere sia sketch divertenti che foto molto particolari che lo ritraggono, magari intento a lavorare o in particolari momenti della sua giornata.

La foto di Luis del 1997, ma qualcosa non torna

I fan di Luis Sal davanti alla foto pubblicata su Instagram di lui così piccolo sono rimasti a bocca aperta. Anche perché lo scatto in realtà corrisponde alla sua data di nascita e nella foto invece il giovane youtuber aveva almeno 7-8 anni. Come sempre con la sua ironia Luis ha postato questa foto dicendo che era uscito così direttamente dalla sua mamma.

Chi è Luis Sal?

Per chi non lo conoscesse, Luis Sal ha 22 anni è videomaker e il suo vero nome è Sergio lerme. Ha origini italiane e argentine e la sua passione per l’arte l’ha presa direttamente dalla famiglia dopo aver conseguito il diploma presso il liceo artistico.

Aveva deciso di studiare economia all’Università di Bologna, ma piano piano si è anche dedicato al mondo di YouTube e è diventato uno dei videomaker e dei contenent creator più famosi del web.

La vita privata di Luis, è fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo molto. Pare che sia single perché da quanto vediamo sui social non ci sono foto che lo ritraggono in compagnia di una donna. In molti hanno anche pensato che fosse omosessuale, ma è stato proprio Luis a smentire la cosa.

Dopo il boom su YouTube, nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro intitolato “Ciao mi chiamo Luis” in cui spiega praticamente chi è e qual è la sua aspirazione.