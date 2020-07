Benedetta Rossi, ‘strano’ imprevisto: è accaduto durante le riprese di una ricetta; il video pubblicato sui social non passa inosservato.

Gli appassionati di cucina non possono non conoscerla. Le sue ricette sono tra le più seguite di sempre, attraverso il suo canale youtube e il suo blog. Parliamo di lei, Benedetta Rossi, l’ideatrice di Fatto in casa da Benedetta. La food blooger è ormai da tanti anni un punto di riferimento per i fan che vogliono cimentarsi ai fornelli. E, anche su Instagram, il suo profilo è super seguito: ben 3,1 milioni di followers! Ed è proprio sulla sua pagina ufficiale che, qualche ora fa, è apparso un post che non è passato affatto inosservato. Una serie di video in cui Benedetta, durante le riprese di una video ricetta, viene colta da un ‘particolare’ imprevisto. Di cosa parliamo? Della cosiddetta ‘ridarella’! La scena è davvero esilarante, ed è la stessa Rossi a spiegare il motivo dell’attacco di risate. Scopriamo di più.

Benedetta Rossi, ‘strano’ imprevisto: è accaduto durante le riprese, il video è super esilarante

“Qui la chiamiamo ridarella, cioè quei momenti in cui non riesci a smettere di ridere!”. È quello che ha scritto Benedetta Rossi nella didascalia all’ultimo post pubblicato sul suo canale Instagram, Fatto in casa da Benedetta. La food blogger, infatti, condivide con i followers alcuni video davvero esilaranti. Video nei quali, appunto, vediamo Benedetta alle prese con un attacco ‘improvviso’ di ridarella, durante le riprese di una video ricetta! La Rossi non riusciva a smettere di ridere, e la situazione si è complicata quando anche chi le era intorno si è lasciato contagiare. Date un’occhiata:

Eh si, le risate non si fermavano! Ma cosa è successo esattamente? È la stessa Benedetta a raccontarlo nell’ultimo video presente nel post: “Mi si è attaccata la torta, con la mia solita tecnica.. tolgo via lo stampo, era tutta attaccata sotto, ho rimesso giù subito”, racconta la Rossi, ancora tra le risate.

Un imprevisto inaspettato per Benedetta, che riesce a prendere tutto con ironia. Ed è proprio questo che piace di lei, oltre al talento ai fornelli. “La semplicità, l’essere spontanei, è questa l’arma vincente oltre la bravura, grande Benedetta”, le scrive un follower tra i commenti. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘gustose’ avventure di Benedetta? Non ve ne pentirete!