Chi è Simona Rolandi: età, compagno e curiosità della giornalista

Per chi non conoscesse Simona Rolandi, in questo articolo vi diciamo chi è, la sua età, chi è il compagno e le curiosità sulla giornalista

In seguito alla ripartenza del campionato italiano, la Rai sta trasmettendo, subito dopo le partite, 90° minuto su Rai Due. La trasmissione, oltre al racconto del match, mostra i gol e le azioni salienti. Il programma è condotto da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli. Nel ruolo di opinionista, invece, c’è Gianni De Biasi, ex allenatore di Torino, Udinese ed ex commissario tecnico dell’Albania. In questo articolo vi parliamo della Rolandi, giornalista e conduttrice di 90° minuto.

Chi è Simona Rolandi?

La Rolandi è nata a Roma il 1° giugno del 1973. La giornalista, oggi 47enne, da giovane ha giocato a pallavolo, arrivando sino in C2, poi si è laureata in Economia e Commercio, ha studiato giornalismo radiotelevisivo a Perugia, per poi entrare nell’Albo dei giornalisti professionisti il 30 gennaio 2001. Prima di essere assunta alla Rai ha collaborato con numerose testate locali e siti online. Inizia il suo lavoro in Rai nel 2004 conducendo Stadio Sprint, poi la Domenica sportiva estate, Replay, Dribbling, Notti europee, La giostra del gol, Notti mondiali e tanti altri programmi. Dalla stagione 2018-2019 conduce 90° minuto con Alessandro Antinelli. Oltre al calcio, la Rolandi si occupa anche di pallavolo, seguendo le squadre nazionali in occasione di campionati mondiali ed europei.

La giornalista e conduttrice televisiva è alta un metro e settantadue centimetri, mentre riguardo al peso non abbiamo notizie certe. Sui social sono presenti alcune pagine, ma non sappiamo se sono gestite dalla conduttrice. Sulle pagine, sia Instagram che Facebook, sono pubblicate foto di trasmissione, ma anche alcune riprese dalla vita privata.

La Rolandi è fidanzata con Andrea Di Santo, titolare di un ristorante a Porto Sant’Elpidio. Secondo le informazioni raccolte sul web, la giornalista e conduttrice televisiva si reca nella località in provincia di Fermo ogni volta che vuole rilassarsi e stare lontana dallo stress lavorativo. La giornalista non ama apparire sui settimanali di gossip, infatti lascia sempre la sua vita privata fuori dai riflettori. Proprio per questo motivo sulla coppia possediamo poche notizie. Anche Di Santo non si presta ai riflettori ed è assolutamente lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip.

La Rolandi resta una delle migliori giornaliste sportive presenti in Rai ed ha saputo raccogliere perfettamente l’eredità lasciata da Paola Ferrari, ex conduttrice sportiva della rete pubblica.