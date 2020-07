Belen Rodriguez esagerata, toglie il costume e stuzzica i follower: “Ops”

In questa ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez è letteralmente esagerata: l’argentina toglie il costume e stuzzica i suoi followers.

Una foto che, diciamoci la verità, lascia tutti i suoi followers davvero senza parole. Certo, siamo abituati ad ammirare la sua bellezza. Eppure, in questa sua ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez si è letteralmente superata. Spesso protagonista di incantevoli scatti fotografici, pochissimi istanti fa, l’argentina ne ha condiviso un altro davvero strabiliante. Terminate le riprese di Tu si Que Vales almeno per questa settimana, la modella ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo per sé, per suo figlio Santiago e i suoi amici. È proprio per questo motivo che, proprio qualche giorno fa, è approdata ad Ibiza per continuare alla grande questa indimenticabile estate. È felice e spensierata, la bella Belen. E lo si deduce chiaramente da questa sua ultima foto social. Sapete perché? Proprio perché ha deciso di lasciarsi immortalare senza pezzo di sopra del suo costume. Stuzzicando, così, anche i suoi sostenitori. Insomma, come al solito, Belen è davvero ‘esagerata’. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Belen Rodriguez esagerata: senza pezzo di sopra del costume, Instagram in tilt

Soltanto qualche ora fa, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto da sogno. Appena arrivata in terra spagnola, l’argentina si è mostrata ai suo sostenitori durante il momento del tramonto e con un profilo davvero da invidiare come una bellissima sirena. Uno scatto molto semplice, bisogna ammetterlo. Ma che, d’altra parte, racchiude al massimo la sua infinita ed immensa bellezza. Ma non credete che sia finita qui, sia chiaro. Perché, pochissimi istanti fa, l’ex moglie di Stefano De Martino ha continuato a fare sognare i suoi followers. Come? Beh, diamoci uno sguardo molto più da vicino!

Davvero esagerata in questa ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez. E quando utilizziamo il termine ‘esagerate’, badate bene, ci riferiamo alla sua eterna bellezza. A bordo piscina, la giovane argentina si lascia immortalare con il viso rivolto verso il sole con l’intendo di dorare ancora di più il suo dolce viso e, da come si può chiaramente vedere, completamente senza pezzo di sopra del suo costume. Certo, nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la sorella maggiore della bella Cecilia si copre interamente con le sua braccia. La sua bellezza, però, resta, e questo bisogna dargliene conto. Anche perché, parliamoci chiaro, in un batter baleno, lo scatto ha fatto un vero e proprio boom di likes. E diciamoci la verità, un risultato diverso non si poteva affatto avere, no?

