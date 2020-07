Amici, l’ex cantante stupisce la sua fidanzata: il gesto inaspettato la lascia senza parole; il video sui social.

Definirlo romantico è poco! È il video che ha apparso qualche ora fa sul profilo di uno degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre. Parliamo del rapper Briga, protagonista della quattordicesima edizione del talent show di Canale 5. Ebbene, il cantante è fidanzato con l’attrice Arianna Montefiori e tutto fa pensare che i due facciano davvero sul serio! Non ci credete? Allora date un occhiata alla sorpresa che Briga ha organizzato alla splendida Arianna, in occasione del suo 26 esimo compleanno. Il video ha lasciato i fan senza parole… e non solo loro! Guardiamolo insieme.

Amici, l’ex cantante stupisce la sua fidanzata: Briga regala un anello ad Arianna Montefiori

Il momento del soffio della candeline è emozionante per tutti, ma quello di Arianna Montefiori nel suo 26 esimo compleanno lo è stato particolarmente! Merito del suo fidanzato, l’ex concorrente di Amici Briga, che è sbucato da dietro con un meraviglioso e inaspettato regalo per lei: un anello di fidanzamento! Una sorpresa che ha lasciato senza parole la bellissima attrice. Basta guardare la sua espressione, incredula e felice:

Un video che ha emozionato i fan della coppia, che non hanno perso tempo a riempire di likes e messaggi di affetto il post. E che, a questo punto, si chiedono: che sia in arrivo una proposta di matrimonio da parte del bel rapper? Questo non lo sappiamo ancora, ma quel che è certo è che la coppia è super innamorata e più affiatata che mai!

In attesa di eventuali news, non ci resta che mandare i nostri migliori auguri alla splendida Arianna per il suo compleanno! E, come sempre, viva l’amore!