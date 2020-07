Io e Te, Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli: “Mai fatto sesso”, attimi di imbarazzo in studio, eccco cos’è successo in diretta.

Lunedì 20 luglio è andato in onda, come tutti i giorni, il programma pomeridiano ‘Io e Te‘, condotto da Pierluigi Diaco. Interviste, emozioni, risate e l’immancabile ‘posta del cuore’ con Katia Ricciarelli hanno tenuto compagnia al pubblico, regalando momenti di leggerezza e spensieratezza. Durante la puntata di ieri, la cantante lirica ha risposto alle domande del pubblico da casa. Mamme in pensiero per i loro figli, giovani e adulti che chiedono consigli alla regina della musica lirica, che ha risposto con la sua solita dolcezza e serenità. Non è mancato, però, un momento di imbarazzo, che ha lasciato tutti un attimo di stucco. Volete sapere cos’è successo nel dettaglio? Eccovi accontentati!

Io e Te, Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli: “Mai fatto sesso” momento di imbarazzo in studio

Nel corso della puntata di ‘Io e Te’ di lunedì 20 luglio è avvenuto un momento di imbarazzo tra il conduttore Pierluigi Diaco e la sua compagna d’avventura Katia Ricciarelli, che ha risposto alle domande arrivate dal pubblico da casa per la rubrica ‘La Posta del Cuore’. Diaco ha infatti proposto ai suoi telespettatori di mandare lettere scritte a mano, anziché i soliti messaggi di posta elettronica, e loro hanno risposto in massa, inviando tantissime missive. Una situazione un po’ come ai vecchi tempi, dal sapore di romanticismo.

Nel corso del momento della Posta del Cuore, è arrivata una lettera da parte di un giovane di 29 anni che ha chiesto consigli a Katia su come approcciarsi alle donne: “In passato ho baciato qualche ragazza, ma non ho mai avuto rapporti intimi”, ha scritto il telespettatore, sottolineando che questa situazione lo fa sentire in imbarazzo quando parla con i suoi amici, che invece hanno sempre storie e aneddoti da raccontare. La lettra di Daniele, nome di fantasia scelto dal mittente, ha messo decisamente in crisi Katia Ricciarelli: “Ok, vado un attimo in un altro studio”, ha detto ironicamente la cantante in un primo momento, “mi metti in grande difficoltà, perché queste cose non dovrei dirle in una trasmissione televisiva, ma a quattr’occhi”, ha aggiunto.

Poi, invitata da Diaco a rispondere ‘da mamma’ alla richiesta del telespettatore, la Ricciarelli ha consigliato al giovane di parlare con un’amica di questo suo problema, di aprire il suo cuore e magari di essere più ‘deciso’ quando vede una donna che gli piace.