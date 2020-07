View this post on Instagram

Le persone , vedono in te quello che vogliono vedere. Spesso gli altri ci servono da specchio. Alcuni vogliono che rispecchi un sogno, altre lo sfogo delle loro frustrazioni, altre cercano di trovare il bello oltre i pregiudizi, altri il difetto, godono nelle tue sconfitte, trovano conforto nelle tue rughe , nelle tue corna , nei tuoi dolori. La verità è che tutti cerchiamo solo un raggio di luce, una compagnia, un sollievo. Nessuno nasce cattivo , lo diventa. Per accettare la bellezza , la felicità, la gioventù, il successo , per essere felice per gli altri bisogna avere empatia , onestà intellettuale , o semplicemente capire che detestare o odiare serve solo a scavare voragini ancora più profonde nell’anima. Mi domando se gli esseri umani hanno tutti un anima , come gli animali sanno sentire, oppure ad alcuni la vita ha tolto talmente tanto , da aver levato il gusto di sorridere, di guardare la vita con curiosità e di sapersi leggere dentro. Mi spiace quando vedo l’umanità dare il peggio. Mi piace la condivisione , la solidarietà il ridere e piangere insieme. Mi piace guardare un tramonto, un cane , mi piace ascoltare storie di persone con vite apparentemente normali , ma nessuno non ha nulla di interessante da raccontare, anzi. Mi piace scavare, capire, giustificare. Perdonare per essere perdonata . Amo perché voglio essere amata. Non odio ma so essere odiata. Ma tutto questo in fondo lo so , non lo posso e non lo voglio cambiare.