Jennifer Aniston: “Questo è il covid”, l’appello social è struggente

Jennifer Aniston: “Questo è il covid”, l’appello social dell’attrice è struggente; il post è apparso su Instagram.

“Questo è il Covid. Questo è reale”. È quanto scrive Jennifer Aniston nella didascalia dell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Un post che non è passato inosservato. L’amatissima attrice ha mostrato uno scatto del suo amico Kevin, intubato e collegato alle macchine, a causa di complicanze del Coronavirus. Come si legge nella didascalia, l’uomo era perfettamente in salute prima di contrarre il virus. Una foto forte, ma che Jennifer ha scelto di pubblicare per rendere più efficace il suo appello: quello affinché tutti indossino la mascherina. “Fallo per la tua famiglia, e soprattutto per te stesso. Il Covid colpisce tutte le età”, scrive la Aniston.

Un appello davvero forte, quello che Jennifer Aniston ha lanciato sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’indimenticabile Rachel di Friends ha scelto di pubblicare lo scatto di un suo amico, risalente ad aprile, quando era in gravi condizioni a causa del Covid. Oggi Kevin si è ripreso, ma l’attrice, insieme alla sua collega Courtney Cox, ha deciso di mostrare lo scatto per far capire a tutti che il virus esiste, è reale e può davvero colpire tutti. “L’unico passo che noi possiamo fare è PER FAVORE indossare la mascherina!”. Ecco il post:

Parole forti, quelle di Jennifer, che nel post si mostra insieme alla sua collega e amica Courtney Cox, Monica nella serie tv Friends. Entrambe rigorosamente con la mascherina:

Le due attrici sono amiche da tantissimi anni, da quando appunto si sono conosciute sul set della seguitissima sitcom Friends. E, proprio a causa della pandemia, è stata rimandata la puntata speciale di Friends, durante la quale vedremo tutto il cast riunito, per la prima volta di nuovo insieme.