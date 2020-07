Giulia De Lellis, si deve operare prossimamente: “Sarà difficile guarire…”, il racconto di cosa la aspetta sta facendo il giro del noto social network

Giulia De Lellis è certamente una delle influencer più in vista e amate degli ultimi anni, il suo modo di approcciarsi alla vita e alle persone, l’hanno portata ad essere una delle influencer italiane più seguite dopo Chiara Ferragni. Negli scorsi mesi la ragazza ha fatto moltissimo parlare di se per il suo ritorno di fiamma con lo storico compagno Andrea Damante, col quale aveva interrotto la relazione un anno fa a causa dei tradimenti subiti. Adesso i due sembrano più uniti e complici che mai e sicuramente trascorrere i tre mesi di quarantena insieme deve aver contribuito a ristabilire i giusti ordini ed equilibri. C’è da dire che la coppia è in giro per l’Italia per questioni di lavoro e stanno facendo sognare i fan con le loro foto super romantiche. Sebbene la ragazza sia felicissima, da qualche tempo sta accusando dei problemi di salute che l’hanno costretta a richiedere un parere di uno specialista.

Giulia De Lellis si deve operare: “Sarà difficile guarire”, cosa la aspetta

Era ormai qualche tempo che la ragazza accusava un forte fastidio alla gola e spesso proprio i suoi followers le hanno fatto notare delle stranezze circa la sua voce. La ragazza infatti ha iniziato ad avere la voce bassa e particolarmente rauca, insospettendo i fan, e anche gli amici. Questo l’ha portata a richiedere un parere specialistico e ieri finalmente è riuscita ad avere un responso. Probabilmente quanto comunicato dal medico non è stato molto semplice da digerire per la De Lellis, che ha deciso di raccontare attraverso il suo profilo instagram ufficiale ciò che è successo.

In particolare la ragazza infatti ha riferito: “Scusatemi per i capelli e per l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlavo da un po’ e diciamo che mi sono ca**to addosso tutto il giorno. Scusate, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un ansia terribile. E… poteva andare peggio, ma me la caverò con un’operazione al naso, poi non so quante sedute dalla logopedista che dovrò fare, vari trattamenti e cose varie, ma c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così. Non non mi lamento, anzi come tornerò Milano, mi organizzerò per sistemare questa cosina, dai. E adesso sono un po’ rincoglionita per la tua un tubicino fastidiosissimo, dolorosissimo…”

Insomma pare proprio che Giulia avrà un bel da fare prossimamente e non dubitiamo che il suo compagno Andrea la seguirà passo passo in questo momento così delicato.