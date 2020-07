Stefano De Martino lancia una velata frecciatina alla suocera Veronica Cozzani? cos’è successo durante l’ultima puntata dell’iconico programma ‘Made In Sud’

Non si fa altro che parlare della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che nelle ultime settimane sono stati spesso visti in compagnia di altre persone. I motivi che li avrebbero spinti a separarsi nuovamente non sono stati resi noti, come d’altronde è accaduto anche la prima volta. Nonostante ciò i due non fanno altro che lanciarsi frecciatine social e soprattutto far parlare di se attraverso i siti di gossip e i giornali, che in più occasioni li hanno paparazzati in compagnia. Per De Martino è stata la volta di Mariana Rodriguez, mentre per Belen dell’imprenditore ed ex compagno di Dayane Mello, Gianmaria Adinolfi. Nel frattempo però i due si dedicano al lavoro e a Santiago che ancora li unisce in maniera indissolubile. Ieri sera per l’ultima puntata di Made In Sud è successo davvero l’incredibile!

Stefano De Martino, frecciatina alla suocera: è successo durante ‘Made In Sud’

Come ben sapete ormai sono due anni che il bel ballerino Stefano De Martino è la spalla destra di Fatima Trotta alla conduzione del format comico Made In Sud. I due da due anni fanno coppia fissa sul palco di uno degli show più apprezzati dell’ultimo decennio. C’è da dire l’esordio del ballerino come conduttore è stato davvero strabiliante e non c’è che dire la sua bravura è davvero notevole. Come avrete notato nel corso di questa edizione c’è stato un punto fermo in tutte le puntate. Stiamo parlando degli sketch comici inscenati da Peppe Iodice e i suoi colleghi per mettere in imbarazzo De Martino, proprio sull’argomento Belen! Il comico nel corso delle puntate ha spesso stuzzicato il conduttore, a volte lasciandolo senza parole, altre invece creando un certo imbarazzo. In ogni caso tutte le puntate si sono dimostrate piuttosto movimentate.

Ieri sera Iodice ha deciso di chiudere davvero col botto questa edizione di Made In Sud, mettendo in scena un siparietto davvero comico con il conduttore, protagonista di questa volta Veronica Cozzani! Il comico ha esordito così: “Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez”. De Martino tra una risata e un momento di imbarazzo ha risposto: “Ma cambia numero, senti a me“. Iodice ha poi continuato: “Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui“. Insomma pare proprio che per ora il ballerino non possa rilassarsi!