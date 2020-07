Elenoire Casalegno, mini costume e fisico da urlo: in risalto un ‘dettaglio’, nello scatto pubblicato su Instagram.

“Costume intero o bikini?”, chiede Elenoire Casalegno ai suoi numerosi followers di Instagram. Ma, a giudicare dalla valanga di likes e complimenti ricevuti, la conduttrice è apprezzata in tutte le salse. Elenoire si è mostrata in costume sul suo profilo social, seguito da ben 815 fila followers, lasciandoli letteralmente senza parole. Nonostante un ‘dettaglio’ che lei stessa sottolinea nella didascalia del post. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Elenoire Casalegno, mini costume e fisico da urlo: un dettaglio non sfugge ai fan, lo avete notato?

È una delle conduttrici e attrici più amate della nostra tv e di recente l’abbiamo seguita nella casa del Grande Fratello Vip. Parliamo di Elenoire Casalegno, la splendida 44 enne che è entrata nella casa più spiata di Italia nell’edizione del 2016. Un’esperienza unica per Elonoire, che entrata ancora di più nel cuore dei fan. E forse non tutti sanno che la Casalegno è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network più frequentato dai vip. È proprio lì che, qualche ora fa, la splendida conduttrice ha lanciato un’indagine social, chiedendo ai suoi followers scegliere tra costume intero o bikini. Ecco la foto postata sul suo profilo:

Una pioggia di likes e complimenti ha invaso lo scatto di Elenoire. Anche se c’è un ‘dettaglio’ non proprio impeccabile, che proprio la Casalegno ha fatto notare, definendosi ‘stropicciata’! Ma i fan non hanno alcun dubbio: basta leggere tra i commenti per capire che per tutti la conduttrice è meravigliosa anche senza acconciature perfette e senza trucco. Date un’occhiata:

Eh si, Elenoire mette d’accordo davvero tutti! E voi, cosa aspettate a seguire la Casalegno sui social? Non ve ne pentirete!