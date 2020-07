Pochissime ore fa, Giada Pezzaioli ha raccontato del dramma dell’aborto vissuto qualche mese fa: il racconto da brividi su Instagram.

Soltanto pochissimi giorni fa, Giada Pezzaioli e il suo compagno Giovanni Conversano avevano annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. Ebbene si. A distanza di quasi tre anni dalla nascita del loro primogenito Enea, la coppia sta per diventare genitore di un secondo bebè. Non sappiamo di che sesso sia, ovviamente. In ogni caso, com’è giusto che sia, la gioia è davvero immensa, c’è poco da dire. Una gioia che, però, è stata inizialmente ‘turbata’ da un vero e proprio dramma. Proprio pochissime ore fa, la modella bresciana, sul suo canale social ufficiale, ha raccontato della minaccia di aborto avvertita a soltanto sei settimane di gravidanza. Seppure siano passati diverse settimane dall’accaduto, Giada ha voluto raccontare ugualmente questo drammatico episodio. E, soprattutto, ha voluto lanciare un messaggio a tutte quelle persone che, purtroppo, hanno vissuto o stanno vivendo questo stesso suo momento.

Giada Pezzaioli, il dramma dell’aborto raccontato adesso: le parole su Instagram

Attraverso diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, Giada Pezzaioli ha raccontato del suo vero e proprio dramma. Seppure siano passate diverse settimane dall’accaduto, la giovanissima compagna di Giovanni Conversano ha deciso di raccontare quanto le è successo per dare un messaggio di forza e di speranza a tutte quelle che donne che, purtroppo, si sono ritrovato o che ancora adesso si ritrovano nella sua stessa situazione. Ecco, ma cosa è successo esattamente? La modella bresciana ha raccontato di essersi recata, diverse settimane fa, al Pronto Soccorso in ospedale perché, mentre annaffiava le piante nell’orto con il piccolo Enea, ha iniziato ad avvertire dei forti dolori al ventre ed ha iniziato a perdere sangue. Immediata è stata la sua reazione. Che, dopo aver chiamato il suo compagno in camera ed avere lasciato il suo primogenito alla vicina di casa, si è prontamente recata in ospedale. È proprio qui che, appena fatta accomodare nel reparto di ginecologia ed iniziata la visita, la giovanissima Giada ha ricevuto una bruttissima notizia. ‘Lei ha avuto un aborto’, sono proprio queste le parole che la dottoressa, dopo averla visitata, ha detto alla Pezzaioli. ‘Mi sono sentita morire dentro’, ha detto la ragazza ai suoi sostenitori. Spiegando dettagliatamente tutto ciò che accaduto dopo.

Dopo aver, quindi, ricevuto la notizia di aver abortito perché non c’era la camera gestazionale, Giada Pezzaioli si è immediatamente sottoposta ad ulteriori analisi del sangue. È proprio in seguito ad questo esame che, tra l’altro, avrebbe dovuto accertare la reale perdita del bambino, che lei e Giovanni hanno ricevuto una bellissima notizia: non c’era stato nessuno aborto. Ovviamente, la minaccia c’era stata. E, quindi, per continuare splendidamente la gravidanza, la ragazza ha dovuto seguire alla regola tutte le direttive dei medici. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Giada continua la sua gravidanza ed ha un bellissimo pancino. Tuttavia, ha voluto lanciare ugualmente un messaggio: ‘Non perdete mai la speranza’.