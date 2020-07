Sophia Loren è una delle attrici più conoscete, ma sapete chi è suo figlio Edoardo Ponti? Ecco la ‘particolare’ passione ereditata dalla madre.

Sophia Loren, diciamoci la verità, non ha affatto bisogno di presentazioni. Vera e propria celebrità del cinema italiano del passato, l’attrice napoletana decanta di un successo davvero incredibile. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati numerosi anni dal suo ultimo film, viene considerata un’icona del panorama artistico italiano. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ovviamente, sappiamo che la Loren è mamma. E che di figli l’attrice ne ha due: Edoardo e Carlo. Se il primogenito, però, attualmente è direttore d’orchestra. Il secondogenito, invece, sembrerebbe aver seguito le orme di sua madre. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il buon Edoardo Ponti abbia in comune con la sua mamma una ‘particolare’ passione. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Chi è Edoardo Ponti, il figlio di Sophia Loren: la passione ereditata dalla mamma

Nato a Ginevra, in Svizzera, nel 1973, Edoardo Ponti è il secondo figlio di Sophia Loren. Nato con qualche anno di distanza da suo fratello Carlo, che, come dicevamo precedentemente, ha intrapreso la carriera da direttore d’orchestra, il buon Edoardo sembrerebbe aver seguito le orme della sua cara mamma. La Loren, infatti, è conosciuta da tutto il suo pubblico per i numerosi film di successo in compagnia di De Sica o Marcello Mastroianni. È proprio per questo motivo che, quindi, il suo secondogenito sia nato e cresciuto a suon di ‘pane e recitazione’, come si suol dire. Inevitabile, quindi, la condivisione della stessa passione tra mamma e figlio. Ecco, ma a che cosa ci riferiamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo?

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Edoardo Ponti, secondo figlio di Sophia Loren, abbia intrapreso la stessa carriera di sua madre. ‘Approdato’ nel mondo della recitazione ed, in particolare, nel mondo del teatro intorno agli anni ’90, il buon Ponti attualmente è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. La sua carriera, infatti, vanta della creazione di diversi cortometraggi e lungometraggi. Tra cui quello condiviso nel 2002, ‘Cuori Estranei’. Insomma, è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlio!