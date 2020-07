View this post on Instagram

Non è banale fermarsi a pensare a se stessi in maniera ferma e seria, mai come in questo periodo ho tutto il tempo per farlo e si sa spesso gli eventi ci condizionano e allora il pensiero diventa focalizzato su ciò che nell’ultimo periodo ti tormenta. Cerco sempre di fare del mio modo di comunicare un messaggio positivo ma non sempre è facile, non sempre è giusto soprattutto quando non si è spontanei. Sto male, fisicamente e psicologicamente, da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere, dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario. Sono fortunata ad avere oggi accanto a me persone che mi tirano su il morale e mi amano per quella che sono e hanno accettato i miei status di malessere di alcuni giorni ma so che devo lavorare di testa e ascoltare i medici per guardare il bicchiere mezzo pieno sempre e comunque. Ho promesso a me stessa che guarderò questi paesaggi che amo con i miei soliti occhi da sognatrice e tornerò da voi più tosta e vera di prima ma vi chiedo di capirmi se ogni tanto scompaio, tornerò e vi racconterò tutto al meglio! Ora però ditemi di voi … come state? Vi penso e vi ringrazio per l’affetto costante e quotidiano ❤️ #vimandounabbraccio #VL