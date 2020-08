Armocromia, cos’è e su cosa si basa lo studio? Cosa riescono a comunicare i colori che usiamo nel nostro abbigliamento tutti i giorni

La sola parola armocromia fa immaginare una chissà quale ricerca extraterrestre, in realtà altro non è che uno studio sui colori. Si avete sentito bene, uno studio sui colori abbinati alla pelle che esaltano l’incarnato naturale e ci donano particolarmente. Per capire questo bisogna innanzitutto comprendere se apparteniamo ad un sottotono freddo oppure ad un sottotono caldo, dopo essere riusciti a scoprire questo possiamo capire a quale delle quattro stagioni di colore apparteniamo. C’è da dire che lo studio di questi colori non è così semplice come si potrebbe pensare, ansi, si stratta di uno studio effettuato da persone capaci, con degli studi alle spalle e che soprattutto abbiamo gli strumenti giusti per poter fare ciò.

Armocromia, cos’è e su cosa si basa: cosa comunicano i colori del nostro abbigliamento

I colori appartengono a quattro stagioni diverse: Primavera, Estate, Autunno e Inverno. Le sfumature sono tantissime e sono proprio queste sfumature a fare la differenza tra una stagione e l’altra. Una vera professionista nel settore è Rossella Migliaccio che di libri ne ha scritti sull’argomento. Ma noi cerchiamo di fare una piccola intro che possa essere chiara a tutti.

Primavera: Ha un sottotono CALDO e un’intensità ALTA. E’ un bacino di donne piuttosto ampio, tanto quanto la gamma di colori che ve ne fa parte. Le persone appartenenti a questa categoria, supportano delle tonalità molto forti. Estate: Ha un sottotono FREDDO e un’intensità BASSA. E’ una fetta di persone molto meno numerose, sulla loro pelle i colori troppo vividi e aggressivi fanno a cazzotti, specie se sono sulle tonalità dell’arancio Autunno: Ha un sottotono CALDO e un’intensità BASSA. Fetta numerosissima di donne e molto eterogenea. C’è da dire che però avere i capelli castani non vuol dire per forza che ci sia un’appartenenza a tale gruppo. Inverno: Ha un sottotono FREDDO e un’intensità ALTA. I canoni rispecchiano moltissimo quelli che sono i colori della donne appartenenti al bacino Mediterraneo.

Ma oltre a dover studiare quelli che sono i nostri sottotoni per capire a quale gruppo apparteniamo, non sarebbe male anche riuscire a capire quali sono i significati dei colori, proprio per scegliere quello giusto per le diverse occasioni.