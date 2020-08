In questa sua ultima foto su Instagram, Valentina Vignali si lascia immortalare con indosso un costume strettissimo e le sue mani che sfiorano il Lato B.

Tra tutte le concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, Valentina Vignali è, senza alcun dubbio, colei che ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Non soltanto per il forte carattere che, in diverse occasioni, ha saputo mostrare, ma anche per la sua naturale bellezza. Sempre con un velo di trucco sul viso e per nulla ‘esagerata’ nel modo di vestire, la giovane cestista decanta di una semplicità davvero imbarazzante. Sarà proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, la Vignali è una vera e propria celebrità. È proprio qui, infatti, che, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero mozzafiato. E l’ultimo, badate bene, è stata condiviso meno di un’ora fa. Con indosso un costume strettissimo, Valentina si lascia immortalare mentre provoca letteralmente i suoi followers con le sue smani che sfiorano il suo Lato B da urlo. Basta chiacchiere, avete ragione! Diamoci uno sguardo insieme.

Valentina Vignali, costume strettissimo: Instagram si fa di fuoco per il Lato B da urlo

Sempre solita a condividere degli scatti fotografici davvero da urlo, meno di un’ora fa, Valentina Vignali ne ha pubblicato un altro davvero elettrizzante. Con indosso un costume strettissimo che, tra l’alto, evidenza alla grande la sua perfetta forma fisica, l’ex concorrente del Grande Fratello ha letteralmente mandato in visibilio Instagram. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che, appena vista la bellezza di questo scatto, non hanno potuto fare a meno di apprezzarlo. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Con indosso un costume strettissimo di colore nero e palline azzurre e con le mani che sfiorano il Lato B come se fosse una vera e provocazione, Valentina Vignali ha letteralmente mandato in visibilio Instagram. Pensate, nonostante non sia passato nemmeno un’ora dalla pubblicazione dello scatto, questo ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes. Avevate qualche dubbio? Noi assolutamente no!

