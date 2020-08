Roberto Baggio, gravissimo lutto per l’ex campione di calcio: l’annuncio di questa dolorosissima notizia è appena arrivato.

La notizia è arrivata pochissimi istanti fa: Roberto Baggio è stato colpito da un grave lutto. Stando a quanto si apprende da Fanpage, il padre dell’ex campione di calcio è venuto tristemente a mancare. L’uomo aveva 89 anni. E, a quanto pare, era ricoverato da diverso tempo in una clinica di Vicenza. Non sappiamo cosa avesse esattamente, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che, in queste ultime ore, Florindo Baggio si sia aggravato ulteriormente tanto da causarne la morte. Sposato con Matilde e padre di ben sette figli, il buon Florindo lascia un vuoto davvero incolmabile in ciascun componente della sua famiglia. Che, tra l’altro, appena accertata la notizia, non ha potuto fare a meno di renderla di dominio pubblico. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Roberto Baggio, grave lutto: è morto papà Florindo

A voler dare la notizia della morte di Florindo Baggio, padre dell’intramontabile campione Roberto Baggio, è stata la sua stessa famiglia. Come dicevamo precedentemente, l’uomo aveva 89 anni. E, a quanto pare, era ricoverato da diverso tempo in una clinica di Vicenza. Non sappiamo cosa avesse, fatto sta che, in queste ultime ore, le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da causarne il decesso qualche ora fa. Un lutto davvero gravissimo, quindi. Soprattutto per l’ex campione di calcio. Che, tra l’altro, non ha mai nascosto di essere profondamente ed immensamente legato al suo dolce papà. Seppure, infatti, il grande Roberto è molto geloso della sua privacy e, quindi, molto riservato, non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con suo padre. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Florindo, inizialmente, avesse altri obiettivo per suo figlio. Di che cosa parliamo?

Sembrerebbe che ancora prima di diventare una vera e propria stella all’interno del mondo del calcio, Florindo Baggio voleva che suo figlio diventasse un ciclista. Ebbene si. Non voleva affatto che Roberto intraprendesse la carriera calcistica, bensì da ciclista. Tuttavia, è bastato vederlo giocare, per cambiare totalmente idea.