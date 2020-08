Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island: il gesto tanto atteso è arrivato proprio qualche ora fa.

Non ci sono dubbi: la coppia più amata di questa edizione di Temptation Island è stata quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore e l’ex Miss Italia hanno letteralmente fatto sognare i fan, durante il loro percorso nel reality di Canale 5. Nonostante le incomprensioni, i due hanno dimostrato di essere aperti al dialogo e di sapersi confrontare, con educazione e senza mai eccedere. Un amore reale, che ha emozionato milioni e milioni di telespettatori. Che, dopo la fine del reality, si sono catapultati sui social per continuare a seguire la loro storia attraverso i loro profili Instagram. Ebbene, è proprio lì che, qualche ora fa, Manila e Lorenzo hanno pubblicato il loro primo post dopo l’esperienza in tv. Scatti di coppia meravigliosi, accompagnati da una dedica da brividi. Il gesto ha emozionato tantissimo i fan, diamo un’occhiata!

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island: il gesto tanto atteso arriva sui social

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno fatto innamorare i numerosi telespettatori di Temption Island. Tra le sei coppie di quest’anno, infatti, quella formata dall’ex Miss Italia e dall’ex calciatore è stata la più apprezzata in assoluto. Ed ora che la trasmissione è terminata, i fan non hanno potuto fare a meno di seguirli sui loro profili social. Dove, proprio questa mattina, è arrivato il gesto che tutti aspettavano: le prime foto di coppia dopo l’esperienza in tv! Accompagnate da parole davvero emozionanti. Date un’occhiata:

Eh si, un post davvero splendido, quello pubblicato da Manila sul suo profilo. Un ringraziamento speciale per i fan che li hanno tanto sostenuti durante il percorso a Temptation Island. E, sul profilo di Lorenzo, è apparso lo stesso identico post. Date un’occhiata:

Una pioggia di likes e commenti positivi ha invaso i post di entrambi! Manila e Lorenzo si confermano una delle coppie più amate, e non solo di questa edizione! E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro profili social? Non ve ne pentirete!