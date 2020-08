Amici di Maria De Filippi: ricordate Antonella Loconsole? Cosa fa oggi e come è cambiata

Ricordate Antonella Loconsole di Saranno Famosi? La prima edizione di Amici di Maria De Filippi? Ecco come è diventata oggi e cosa fa.

I veri fan sfegatati di Amici di Maria De Filippi, probabilmente seguono il programma da quando ancora si chiamava, Saranno Famosi. Il talent, o la scuola più famosa d’Italia, negli anni ha sfornato moltissimi talenti. Basti pensare a Emma Marrone o Alessandra Amoroso e i The Kolors per capire quanto questa vetrina sia importante. Ma tra i tanti che hanno partecipato al programma ce ne sono alcuni che non abbiamo più visto magari in televisione, ma che hanno proseguito la loro carriera fuori e lontani dalle telecamere. Come Antonella Loconsole, concorrente della primissima edizione di Amici. Dov’è oggi e cosa fa? Scopriamolo insieme.

Cosa fa Antonella oggi?

Antonella Loconsole è stata una delle prime protagoniste di Amici che, all’epoca lo ricordiamo, si chiamava Saranno Famosi. Classe 1979, originaria di Bari, Antonella era nella categoria cantanti e il pubblico a casa la adorava. Una volta spenti però i riflettori di lei non abbiamo più sentito parlare. Oggi, grazie ai social, ritroviamo la Loconscole con una bellezza immutata negli anni e continua a lavorare e a coltivare la sua passione per la musica.

La passione per il canto e il primo disco

Antonella non ha mai smesso infatti di studiare canto e ha cercato di lavorare duramente per farsi notare e ritagliarsi una sua fetta di pubblico nel vasto panorama musicale.

Nel 2002 è stata ospite fisso a Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Il tutto proseguendo a studiare canto. Una dedizione che l’ha portata a vincere il concorso Ladyvoice nel MEI di Faenza. Il suo primo album è del 2005 un’opera jazz realizzata insieme a Annamaria Panico. Tanti i festival dove ha lavorato e a cui ha partecipato, il tutto senza mai smettere di studiare e di perfezionarsi nel canto.