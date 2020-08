Grande Fratello, è finita tra per un’amatissima coppia: “La mia è un’estate da single”, le parole di Ambra Lombardo.

La voce di una loro rottura è in giro già da parecchi mesi, ma, a quanto pare, adesso è arrivata la conferma. Parliamo di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Una storia tormentata, quella tra la bellissima prof e l’ex marito di Tina Cipollari. Alti e bassi continui, ma adesso sembra essere arrivata la rottura definitiva. A parlarne è stata proprio Ambra, in un’intervista a Nuovo. La siciliana ha raccontato di aver bisogno di un amore quotidiano e presente, una storia solida. Quello che, evidentemente, non è riuscita a trovare con Kikò. Col quale, però, è rimasta in buoni rapporti. Scopriamo di più.

Grande Fratello, è finita tra per un’amatissima coppia: Kikò e Ambra si sono lasciati

È finita davvero tra Ambra Lombardi e Kikò Nalli? Sembra proprio di si. Quella che sembrava essere soltanto una voce si è rivelata realtà. I due si sono separati dopo l’emergenza Coronavirus, dopo aver vissuto la quarantena a distanza. Una distanza che Ambra non riesce più ad accettare: “Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stancata di aspettare”, rivela la Lombardo, che aggiunge: “La mia è un’estate da single, anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi, non mi sembra ci siano altre prospettive per il futuro”. Insomma, sembra essere davvero finita qui la storia tra la siciliana e l’hairstilyst. Quest’ultimo, per il momento, non si è espresso sulla questione.

Sarà davvero la fine definitiva per i due ex gieffini o ci sarà un ritorno di fiamma? In attesa di possibili nuove news, vi sveliamo che dopo il GF e La repubblica delle donne, Ambra è pronta a tornare in tv con un nuovo progetto.