In quest’ultimo video su Instagram, Martina Hamdy si lascia riprendere mentre esce dall’acqua, ma ‘dimentica’ il costume: i suoi fans sono in tilt.

Non ha alcun bisogno di presentazioni, Martina Hamdy. Splendida visione quotidiana con le sue previsioni meteorologiche, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip decanta di un successo davvero stratosferico sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero unici, pochissime ore fa, ha letteralmente mandato in tilt Instagram per un video davvero ‘bollente’. In un vero e proprio batter baleno, infatti, i suoi sostenitori sono andati letteralmente in tilt per le immagini appena viste. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in suddetto video, l’ex gieffina si lascia riprendere mentre esce dell’acqua completamente senza veli. Ebbene si. Stando a quanto si apprende dalle immagini, sembrerebbe che la Hamdy abbia completamente ‘dimenticato’ il costume.

Martina Hamdy ‘dimentica’ il costume mentre esce dall’acqua: Instagram in tilt

Senza alcun dubbio, appena pubblicato questo video, la temperatura di Instagram è diventata incandescente. Sempre solita ad immortalarsi in selfie o fotografie più che entusiasmanti, pochissime ore fa, Martina Hamdy ha lasciato tutti i suoi sostenitori per questo brevissimo video davvero incredibile. Come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si lascia riprendere mentre esce dall’acqua. Tutto bene fin qui, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, da come si può chiaramente vedere dalle immagini, sembrerebbe proprio che l’ex gieffina abbia completamente ‘dimenticato’ il costume. Bando alle ciance! Guardare per credere:

Insomma, davvero divina, c’è poco da dire. Con una naturalezza e semplicità da fare invidia a chiunque, Martina Hamdy si mostra ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza. E non siamo i soli a dirlo. In un vero e proprio batter baleno, l’ex gieffina ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Volete vederla anche voi?

Non ve li abbiamo riproposti tutti perché, lo confessiamo, sono davvero numerosi. Eppure, tutti si mantengono sulla stessa lunghezza d’onda. In effetti, Martina è davvero splendida. E non si può affatto dire nulla in contrario.

