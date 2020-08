È incinta del suo quinto figlio: immensa gioia per la famosissima coppia dopo il dramma dell’aborto, di chi stiamo parlando.

Una vera e propria splendida notizia la famosissima coppia: diventeranno genitori del loro quinto figlio. Una famiglia davvero numerosa, da come si può chiaramente comprendere. E che, tra pochissimo tempo, si arricchirà ancora di più con l’arrivo di un nuovo bebè. Ad annunciare la lieta novella è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori con magnifiche foto che ritraggono il suo bel pancione. È incinta del suo quinto bambino ed è una notizia davvero fantastica. Anche perché, soltanto un anno fa, la notissima coppia ha subito un vero e proprio dramma: il doppio aborto. Ebbene si. Un evento davvero traumatico, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, com’è giusto che sia, li ha resi ancora più forti di prima. Il dolore, ovviamente, non verrà mai cancellato. Eppure, la gioia per l’arrivo di questo nuovo bebè è davvero immensa. Ecco, la domanda sorge spontanea adesso: ma di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che i due piccioncini sono convolati a nozze nel 2012. E, da quel momento, non si sono lasciati nemmeno per un secondo. Ecco i dettagli.

È incinta del suo quinto figlio, splendida gioia dopo il dramma dell’aborto

Soltanto meno di un anno fa, la famosissima coppia ha vissuto un momento davvero drammatico: il doppio aborto. In attesa del loro quinto bambino, al suo quarto mese di gravidanza Hilaria Baldwin, lo scorso novembre, aveva annunciato la scomparsa premature del piccolino. ‘Oggi abbiamo saputo di avere perso la nostra bambina di 4 mesi. Vogliamo che sappiate che anche se adesso non stiamo molto bene, andrà meglio’, aveva scritto la moglie di Alec ai suoi sostenitori per aggiornarli su quanto accaduto. A distanza di diversi mesi, però, la splendida notizia: è nuovamente incinta. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, la giovanissima Hilaria non perde mai occasione di poterla condividere con i suoi numerosi sostenitori. Proprio sul suo canale socia ufficiale, infatti, la moglie di Baldwin non perde mai occasione di poter mostrare a tutti i suoi followers come cresce il suo bel pancione.

Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente intendere, per Alex ed Hilaria Baldwin. Dopo il loro matrimonio avvenuto nel 2012 e la nascita dei loro quattro figli, la coppia attende con ansia la nascita del quinto bebè. Tantissimi auguri ai neo genitori!

