Barbara D’Urso, il vestito ha una scollatura davvero esplosiva: il commento sotto il post che non ti aspetteresti, pioggia di like e commenti

Oltre ad essere una grandissima professionista e una conduttrice di tutto rispetto, Barbara D’Urso è certamente anche una bellissima donna, e non fa altro che dimostrarlo. I look che sfoggia nei suoi programmi cult ‘Live non è la D’Urso’, ‘Domenica Live’, ‘Pomeriggio Cinque’, oltre ad essere davvero iconici, sono anche copiatissimi e ricercatissimi. I suoi outfit mettono in risalto tutti i punti di forza che ha. Il suo account ufficiale Instagram pullula di fotografie in costume da bagno, con abiti succinti e scollature davvero pazzesche. Un po’ come la foto che la conduttrice ha pubblicato solo qualche giorno fa. La donna appare stesa a bordo piscina con il volto rivolto ad un limpidissimo cielo azzurro. La posa è seducente e come sempre si possono vedere le gambe lunghissime ed esili. Insomma, nonostante l’età dimostra di essere ancora una donna bellissima e seducente.

Barbara D’Urso, scollatura esplosiva: il commento che non ti aspetteresti

Barbara non sta mostrando alcun tipo di difficoltà a mantenere il suo profilo social molto alto, con foto e stories davvero accattivanti. La donna sta utilizzando la piattaforma per tenere aggiornati tutti i suoi followers sull’andamento delle vacanze estive, che dureranno ancora per poco. La conduttrice infatti è stata riconfermata a settembre con tutti i suoi programmi di punta, tranne l’edizione nip del Grande Fratello. Nel frattempo però meglio godersi questi ultimi giorni di meritato riposo. Solo ieri sera la donna ha pubblicato un altro scatto decisamente molto piccante… La conduttrice infatti si è scattata un selfie in mezzo al verde, abbracciata dai fiori e c’è un dettaglio che è saltato particolarmente all’occhio.

La donna infatti indossava un bellissimo abito di pizzo bianco con una scollatura davvero pazzesca, che metteva in mostra tutte le sue forme. Ma non solo questo. In moltissimi infatti le hanno fatto notare che la donna nonostante l’età che avanza, risulta sempre più giovane e più giovanile! Sarà un fattore di genetica, saranno i filtri del social, sarà il trucco, ma la conduttrice appare sempre più giovane e in splendida forma fisica. Non c’è che dire, i suoi followers hanno veramente ragione e mentre molti le fanno complimenti, qualcuno invece la vorrebbe vedere più sobria. In ogni caso, tantissimi complimenti!