Selvaggia Roma completamente nuda: lo scatto dell’ex concorrente di Temptation Island che fa impazzire i fan di Instagram.

Gli appassionati di Temptation Island ricorderanno di certo il suo turbolento percorso nel reality dei sentimenti, a cui ha partecipato col suo ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo, alias ‘Lenticchio’. Parliamo di Selvaggia Roma, la bellissima mora che, dopo la sua esperienza in tv nel programma di Canale 5, è diventata una vera e propria star su Instagram. Spesso è in tv come opinionista nei programmi della D’Urso, ma è grazie ai social che la sua popolarità è cresciuta tantissimo. Il suo profilo ufficiale ha raggiunto un milione di fan ed è proprio lì che Selvaggia pubblica foto e video delle sue giornate. Alcuni scatti in particolare non passano inosservati, come quello pubblicato qualche ora fa: una foto in bianco e nero, in cui la Roma è completamente nuda. Si copre con le mani, ma lo scatto resta ‘bollente’! Date un’occhiata al post che ha alzato la temperatura sui social.

Selvaggia Roma completamente nuda nello scatto su Instagram: followers in tilt

“Angelo e demone”, è la didascalia dell’ultimo scatto condiviso da Selvaggia Roma sul suo profilo Instagram. Uno scatto in bianco e nero che ha letteralmente mandato in tilt i numerosi followers della influencer. Il motivo? Selvaggia è completamente nuda nello scatto! Guardate con i vostri occhi:

Eh si, una foto che non poteva passare inosservata, quella dell’ex protagonista di Temptation Island. Il bianco e nero rende lo scatto ancora più ‘intrigante’: pioggia di commenti per la Roma, che è una delle ex fidanzate di Temptation più seguite sui social. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo? Non ve ne pentirete!