Alba Parietti su Flavio Briatore: “Ha sbagliato. La salute prima di tutto”

Intervistata da La Stampa, Alba Parietti spiega la sua visione delle cose in merito al focolaio di Covid-19 al Billionaire di Briatore.

Scattano le polemiche per come Flavio Briatore pare abbia gestito la problematica Coronavirus dopo la chiusura del Billionaire e, in un’intervista a La Stampa, la prima a scagliarsi contro di lui è Alba Parietti dichiarando che la salute deve venire prima del business.

Alba Parietti: “Flavio ha sbagliato”

Dopo le quantomento particolari dichiarazioni di Flavio Briatore sulla chiusura delle discoteche, in molti hanno voluto dire la loro sull’argomento. A maggior ragione dopo che oltre 60 dipendenti del locale e lui stesso, sono risultati positivi al Coronavirus. Nonostante l’amicizia tra i due, Alba Parietti non si è risparmiata nei confronti dell’imprenditore e ha dichiarato che Briatore ha sbagliato: ” Bisognava agire con il massimo della prudenza”. La showgirl non ha usato i guanti di seta durante l’intervista a La Stampa spiegando che nonostante Flavio sia una suo caro amico questa volta ha sbagliato perché la salute deve venire sempre prima di tutto.

Come sta Briatore e tutti gli altri contagiati

Per altro lo stesso Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele a Milano, trovato positivo al Coronavirus nonostante si sia recato all’ospedale per in sintomi di una prostatite. Oggi pare che il magnate stia bene come ha dichiarato l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci e il comunicato stampa emanato dallo staff di Briatore confermano che il 70enne è in buone condizioni ed stabile.

Assieme a lui sono risultati poi positivi moltissimi altri personaggi famosi, tronisti, ex partecipanti del Grande Fratello, calciatori e personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Alba Parietti: “A Ibiza discoteche chiuse e distanziamento anche in spiaggia”

Alba Parietti, dal canto suo, è stata in vacanza ad Ibiza dove ha spiegato che i controlli sono stati molto rigidi, anche in spiaggia era obbligatorio il distanziamento e le discoteche quest’anno non hanno mai aperto. “Non tutti coloro che hanno fatto le vacanze in Sardegna sono positivi – ha aggiunto poi la Parietti- c’è chi ha tenuto un comportamento più morigerato e non si è contagiato”. Ma del resto come spiega la showgirl stessa, tutti hanno vissuto un po’ la fine del lockdown come un “liberi tutti”, ma le attenzioni dovevano rimanere alte, soprattutto in determinate categorie.