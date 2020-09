Sossio Aruta, annuncio a sorpresa sui social: “È tutto vero”

Sossio Aruta sul suo account Instagram ha pubblicato un annuncio a sorpresa: “È tutto vero”, ecco le sue parole e di che cosa si tratta

Oggi tutti conosciamo Sossio come personaggio televisivo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, a Temptation Island Vip con la compagna Ursula Bennardo ed infine al Grande Fratello Vip, dove è arrivato in finale. Prima di essere personaggio televisivo, però, Sossio è anche un calciatore. I suoi inizi ‘televisivi’, infatti, risalgono al talent show “Campioni – Il sogno“, in onda su Italia Uno e condotto da Ilaria D’Amico. Aruta era tra le fila del Cervia, allenato da Ciccio Graziani. Sossio è soprannominato il “Re Leone” ed ha giocato per più di 25 anni, scendendo in campo con 25 squadre diverse. L’esperienza più importante è stata sicuramente all’Ascoli in C1, ma Aruta vanta anche alcune partite in Serie B con il Pescara e soprattutto in in un turno preliminare della UEFA Champions League con la maglia del Tre Fiori, squadra di San Marino. Nella sua carriera ha segnato più di 380 gol tra professionisti e dilettanti e da alcuni anni rincorre il traguardo dei 400 gol. La sua ultima esperienza calcistica è stata con il Mesagne. Al termine della stagione, condizionata anche dall’ondata di Covid-19 che si è abbattuta sul paese, il Re Leone stava pensando di appendere gli scarpini al chiodo, ma proprio poche ore fa è arrivato un annuncio inaspettato.

Sossio Aruta, annuncio a sorpresa: le sue parole

Il sogno di Aruta è quello di raggiungere il traguardo dei quattrocento gol in carriera. Lo scorso anno, il Mesagne gli aveva offerto un’opportunità importante, ma poi l’ondata di Covid-19 ha complicato la stagione e i piani del Re Leone. All’ombra dei cinquant’anni, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne era pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, ma qualcosa sembra essere cambiato. Proprio poche ore fa, attraverso il suo account Instagram, ha pubblicato un annuncio totalmente inaspettato. Il Re Leone ha firmato con il Madrigal Casalnuovo, squadra che milita nel campionato di Promozione campano. Il calciatore felicissimo ha scritto: “È tutto vero. A quasi 50 anni inizio una nuova avventura. Inseguirò il sogno di arrivare ai 400 gol in carriera. Incrocio le dita e spero in Dio“. Ad Aruta servono ancora 20 gol per realizzare il suo sogno.

Probabilmente Sossio sarà costretto a cambiare vita e soprattutto città. La famiglia Aruta, che comprende anche Ursula e la piccola Bianca, potrebbe trasferirsi a Napoli. In questo modo il calciatore sarà anche vicino ai figli avuti con la ex moglie.