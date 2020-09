Jannat e Malak Lassir, emessi due avvisi di garanzia: oggi l’autopsia

Novità sul caso delle sorelline Jannat e Malak Lassir, sono stati emessi due avvisi di garanzia: proseguono gli accertamenti sulla morte delle ragazze

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la famiglia Lassiri, dopo la tragica scomparsa delle due sorelline Jannat e Malak.

Jannat e Malak Lassir, emessi due avvisi di garanzia: proseguono gli accertamenti

Stando alle ultime notizie, sono stati emessi due avvisi di garanzia nelle indagini per ricostruire gli ultimi momenti di vita delle due sorelline, Jannat e Malak Lassir. Da quello che emerge sulla vicenda, pare che siano stati i due soci del campeggio ad essere iscritti nel registro degli indagati. La famiglia era lì per trascorrere le vacanze quando un albero è caduto rovinosamente sulla tenda in cui si trovavano le due sorelline.

Il primo sopralluogo c’è già stato. L’agronomo si è recato sul posto per controllare quali fossero le cause del crollo della pianta. Ha dovuto accertarsi dello stato di salute in cui si trovava per capire se era già malata da tempo o se il cedimento fosse stato dovuto soltanto al vento forte della sera precedente. Nella giornata di oggi, 2 settembre 2020, ci saranno ulteriori verifiche. L’autopsia sul corpo delle sorelline è disposta per oggi.

Avrebbero dovuto lasciare il campeggio…

Quando si dice… la sorte. A quanto pare, la famiglia di Jannat e Malak avrebbe dovuto lasciare il camping entro sabato pomeriggio. Tuttavia, i genitori alla fine avrebbero deciso di restare ancora un po’, per evitare di mettersi in viaggio a causa del brutto tempo. Nel campeggio c’era stato un forte temporale già nel pomeriggio di sabato 29 agosto: questo il motivo per cui avrebbero rinviato il rientro.

Di sicuro, nelle prossime ore ci saranno degli aggiornamenti importanti. Si potrà constatare com’è avvenuto il decesso e perché quell’albero è caduto. Per ora, resta il grande dolore dei genitori.