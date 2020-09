Vasco Rossi, avete mai visto suo figlio Lorenzo? Somiglianza incredibile

Vasco Rossi, avete mai visto suo figlio Lorenzo? La somiglianza tra padre e figlio è incredibile, la foto sui social fa impazzire i fan del cantante

Vasco Rossi più che essere un semplice autore e cantante, in Italia rappresenta una cultura, un’istituzione della musica rock. E’ un vero e proprio fenomeno mediatico e quando si parla di lui la fetta di fan si divide nettamente in chi lo detesta e chi invece lo venera. Quando si parla di Vasco Rossi non c’è una via di mezzo tra le due parti. Da ormai moltissimi decenni continua a tenere banco tra i più giovani e quelli che ormai lo sono nell’animo. Insomma una vera e propria istituzione, che da anni raccoglie per i suoi concerti evento migliaia di fan, che prenotano i biglietti con larghissimo anticipo. Insomma una star nazionale e internazionale che si può dire essere inarrestabile. Già, perché neanche i problemi di salute che negli anni passati lo hanno colpito, pare lo abbiano fermato, anzi, forse è proprio la passione per la musica la cera cura a tutto nel suo caso.

Sicuramente tra i grandi fan del cantante c’è il figlio Lorenzo, infondo chi non vorrebbe avere una rock star come padre? Sappiamo che i due sono legatissimi, sebbene il figlio spesso abbia dichiarato di essere stato spesso bullizzato proprio per questo suo rapporto di parentela con il Blasco. Di tutti i fratelli, lui è quello nerd, quello laureato in Scienze delle Comunicazioni.

Lorenzo e Vasco si somigliano moltissimo e il ragazzo ha reso il rocker più famoso d’Italia nonno della bellissima Lavina. I due continuano a passare moltissimo tempo insieme, e sul profilo del ragazzo si vedono svariate fotografie del ragazzo in compagnia dell’amato padre. Molte sono anche le foto della piccola Lavinia insieme al nonno. La bellissima Lavinia è nata dall’amore di Lorenzo Rossi per la compagna Carlotta Quaranta, che sappiamo essere una famosa wedding planner. La donna ha un proprio ‘marchio’, ‘Confetti e Popcorn’ ed è molto stimata nel settore. Insomma una famiglia molto unita e molto amorevole. Inutile dirvi che anche Vasco Rossi spesso e volentieri condivide sul suo profilo social ufficiale Instagram delle foto con il figlio Lorenzo e anche con gli altri due figli. Una cosa è certa, il ragazzo ha lo stesso sguardo passionale del padre!